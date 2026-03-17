مباشر كأس مصر - بتروجت (0)-(1) بيراميدز.. إصابة مروعة لمحمد حمدي
الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 21:22
كتب : FilGoal
يواجه بيراميدز فريق بتروجت في ختام ربع نهائي منافسات كأس مصر.
ويصعد المتأهل من تلك المباراة لمواجهة إنبي في نصف النهائي.
ق54 نقل محمد حمدي بعربة الإسعاف وسط بكاء اللاعبين
ق50 إصابة مروعة لمحمد حمدي لاعب بيراميدز
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28 جووووول زلاكة يسجل الأول
ق19 ماييلي يهدر الأول
انطلاق المباراة
