تشكيل أرسنال - عودة بن وايت.. وجيوكيريس يقود الهجوم أمام ليفركوزن

عاد بنيامين بن وايت للتواجد في تشكيل أرسنال أمام باير ليفركوزن.

ويلعب أرسنال ضد ليفركوزن بعد قيل ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت - وليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بييرو هينكابي

الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي

وسط الهجوم: إيبيريتشي إيزي - بوكايو ساكا - لياندرو تروسار

الهجوم: فيكتور جيوكيريس.

وتعادل أرسنال مع باير ليفركوزن بنتيجة 1-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.