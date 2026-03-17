تشكيل أرسنال - عودة بن وايت.. وجيوكيريس يقود الهجوم أمام ليفركوزن

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 21:11

كتب : FilGoal

عاد بنيامين بن وايت للتواجد في تشكيل أرسنال أمام باير ليفركوزن.

ويلعب أرسنال ضد ليفركوزن بعد قيل ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت - وليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بييرو هينكابي

الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي

وسط الهجوم: إيبيريتشي إيزي - بوكايو ساكا - لياندرو تروسار

الهجوم: فيكتور جيوكيريس.

وتعادل أرسنال مع باير ليفركوزن بنتيجة 1-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

