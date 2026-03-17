تشكيل أرسنال - عودة بن وايت.. وجيوكيريس يقود الهجوم أمام ليفركوزن
الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 21:11
كتب : FilGoal
عاد بنيامين بن وايت للتواجد في تشكيل أرسنال أمام باير ليفركوزن.
ويلعب أرسنال ضد ليفركوزن بعد قيل ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد رايا
الدفاع: بن وايت - وليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بييرو هينكابي
الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي
وسط الهجوم: إيبيريتشي إيزي - بوكايو ساكا - لياندرو تروسار
الهجوم: فيكتور جيوكيريس.
وتعادل أرسنال مع باير ليفركوزن بنتيجة 1-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
نرشح لكم
