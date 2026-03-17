تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. و3 تبديلات أمام ريال مدريد

أجرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، 3 تبديلات في مواجهة الإياب أمام ريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في تمام العاشرة مساء بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ الثلاثي ماتياس نونيز، وتيجاني ريندرز، وريان شرقي، بدلا من مارك جيهي، وسافينيو، وسيمينيو.

ويتواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

ويبدأ مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتياس نونيز - عبد القادر خوسانوف - روبن دياش - ريان آيت نوري

الوسط: رودري - تيجاني ريندر - بيرناردو سيلفا

الهجوم: ريان شرقي - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد - جون ستونز - ناثان أكي - عمر مرموش - ماتيو كوفاسيتش - نيكو جونزاليس - مارك جيهي - سافينيو - نيكو أوريلي - أنطوان سيمينيو - فيل فودين - ريكو لويس

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة سجلها فيدريكو فالفيردي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ أمام أتالانتا.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز الفريق البافاري بسداسية مقابل هدف وحيد في إيطاليا.