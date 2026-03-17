كرة يد - منتخب مصر يصل ألمانيا استعدادا للمواجهتين الوديتين

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 20:51

كتب : FilGoal

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى ألمانيا اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام ألمانيا.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق لمنافسات بطولة العالم المقرر لها في يناير المقبل.

ويلعب منتخب مصر أمام ألمانيا مرتين يومي 19 و22 من شهر مارس الجاري.

ويترأس خالد فتحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، بعثة المنتخب في ألمانيا.

وأعلن خافيير باسكوال المدير الفني قائمة المنتخب والتي تضم 18 لاعبا للمعسكر المقرر إقامته في ألمانيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علي - عبد الرحمن حميد.

ظهير أيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

ظهير أيسر: علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح.

صانع ألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري.

جناح أيمن: عمر كاستيلو - محمد عماد "أوكا".

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا - بلال إبراهيم.

دائرة: إبراهيم المصري - ياسر سيف - محمود عبد العزيز جدو

وشهدت القائمة غياب أحمد عادل "دولا" لاعب فيزبريم ومحمد عصام الطيار.

وكان منتخب ألمانيا حصد وصافة بطولة أوروبا الأخيرة بعد الخسارة من الدنمارك في النهائي.

وجاء منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الأول للقرعة، واحتل المركز السابع ضمن 8 منتخبات.

ويأتي منتخب الدنمارك في المركز الأول لمنتخبات التصنيف الأول للقرعة، ثم ألمانيا وكرواتيا وأيسلندا والبرتغال والسويد ومصر والأرجنتين.

وتقام قرعة البطولة يوم 10 يونيو المقبل في ميونيخ.

وتحتضن ألمانيا البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير من عام 2027 المقبل.

وتؤهل البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

