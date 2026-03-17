تشكيل ريال مدريد - فينسيوس جونيور يقود الهجوم أمام سيتي.. ومبابي على الدكة

يقود فينيسيوس جونيور هجوم ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي ضيفا في دوري أبطال أوروبا.

فيما يتواجد كيليان مبابي ودافيد ألابا وألفارو كاريراس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دان هاوسن - فيران جارسيا

الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - تياجو بيتارتش

الهجوم: براهيم دياز- أردا جولر - فينيسيوس جونيور.

وتغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثية ذهابا في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو.