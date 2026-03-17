التشكيل - أوباما أساسي مع بيراميدز.. ورشيد يقود هجوم بتروجت في الكأس

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

يوسف أوباما - بيراميدز ضد سيراميكا

يبدأ يوسف أوباما أساسيا في تشكيل بيراميدز أمام بتروجت في ربع نهائي كأس مصر.

وقرر كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز الدفع بـ عودة الفاخوري في وسط الملعب بجانب حامد حمدان.

فيما يقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز.

ويبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - عودة فاخوري - حامد حمدان - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أما سيد عيد مدرب بتروجت فكشف عن تشكيل فريقه.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد - أحمد بحبح - بركات حجاج - توفيق محمد

الوسط: محمد علي - أدهم حامد - مصطفى الجمل

الهجوم: مصطفى البدري - رشيد أحمد - بدر موسى

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام إنبي في نصف النهائي.

