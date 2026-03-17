تودور: كالاجير يعاني من مشكلة تتعلق بالربو.. والعودة ضد أتلتيكو ليست مستحيلة

يرى إجور تودور مدرب توتنام أن العودة ضد أتلتيكو مدريد ليست مستحيلة.

ويستعد توتنام لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب الأول بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال تودور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "العودة ضد أتلتيكو مدريد صعبة ولكن ليست مستحيلة، نحتاج للبقاء في المباراة بقدر الإمكان وأن نركز على نقاط قوتنا".

وكشف "بالينيا لن يشارك غدا، بينما بيرجفال وروميرو سيكونان على الدكة، ولكن لن يشاركان لمدة طويلة لأنهما تدربا مؤخرا فقط".

وتابع "سنعرف موقف كالاجير اليوم، لأنه عانى من مشكلة تتعلق بالربو وعلى الأرجح عانى من فيروس تسبب في شيء غير لطيف، وسنرى ما إذا كان قادرا على الوجود في دكة البدلاء".

وشدد "مباراة ليفربول كانت مهمة، لأنك عندما تقدم مباراة قوية مثل التي قدمناها، فهذا يعطي الجميع ثقة كبيرة وتبدأ في تغيير الأمور".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد على ملعبه بخمسة أهداف مقابل هدفين.