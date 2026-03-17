مؤتمر سلوت: إيزاك لن يشارك ضد جالاتاسراي.. والتاريخ يثبت أننا أقوى على ملعبنا

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 19:04

كتب : FilGoal

لن يكون ألكسندر إيزاك متاحًا للمشاركة مع ليفربول ضد جالاتاسراي وفقًا لأرني سلوت مدرب الفريق.

ويستعد ليفربول لمواجهة جالاتاسراي على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إيزاك لن يكون متاحًا للمشاركة، بينما سنحدد موقف جو جوميز غدًا، لم يكن جاهزًا ليتدرب اليوم".

وواصل: "لقد لعبنا ضد جالاتاسراي مرتين ولكن الأمر الجيد هو أننا سنلعب أمام جماهيرنا، الشيء الذي أعجبني بعد هدف التعادل لتوتنهام كان الالتزام الذي أظهره اللاعبون".

وأكمل: "من غير اللطيف أن تكون الجماهير محبطة عندما لا نفوز. عندما توليت تدريب ليفربول قيل لي إن هذا النادي مختلف وإن الجماهير ستدعم المدرب لفترة طويلة، ولذلك إذا كانت الجماهير تشعر بالإحباط بالفعل وأنا لا أشعر بذلك، فهذا يعني أنني سأكون قد ارتكبت العديد من الأخطاء، وهذا شعور غير لطيف".

وأكمل: "ارتكبت بعض الأخطاء عندما فاز الفريق بالدوري، وبعض الأخطاء نظرت لها فيما بعد واتضح أنني اتخذتها لمساعدة الفريق على الفوز".

وتابع: "التاريخ يثبت أننا أقوى على ملعبنا أكثر من خارجه، وصلنا لدور الـ16 عن جدارة واستحقاق، لقد فزنا على ريال مدريد وأتلتيكو هنا، وإنتر ومارسيليا خارج ملعبنا. من الممكن أن ننظر إلى الهدف الذي استقبلناه من توتنهام ونفكر إن كل شيء ضدنا، ولكننا نعمل بجد شديد لنتأكد أن التفاصيل في صالحنا وليست في صالح جالاتاسراي مثل المرة الماضية".

وشدد: "تركيزي الكامل ينصب حاليًا على تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن، والتأكد من أننا سنعطي لأنفسنا فرصة كبيرة للفوز بالمباراة. دائمًا ما نشعر بدعم الجماهير، ولم نشعر أننا نسير وحدنا أبدًا ولن نشعر بذلك غدًا".

وأردف: "بالطبع أنا أشعر بالضغط، كلنا نشعر به، في هذه الصناعة يوجد ضغط كل يوم. نحن نعمل في نادي جميل ولديه تاريخ رائع، ويمكننا الوصول لربع النهائي".

وكشف: "كوناتي بخير وعاد بنسبة 100%، هو جاهز ولا يشعر بأي عدم راحة وجاهز للعب 90 دقيقة وربما أكثر".

وأتم: "مبارتنا الأهم دائمًا هي المباراة المقبلة. بعد جالاتاسراي ستكون مباراة برايتون هي الأهم. نشعر بأهمية تلك المباراة بالطبع من أجل الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جالاتاسراي على ملعبه بهدف دون رد.

