كومباني: سأتحدث مع ناجلسمان حول موسيالا.. وهذا هو الأقرب لحراسة المرمى ضد أتالانتا

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 18:07

كتب : FilGoal

كشف فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ عن الحارس الأقرب للمشاركة ضد أتالانتا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة أتالانتا غدا الأربعاء على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد لعودة مانويل نوير للتدريات، ولأن أوربيج عاد ليتدرب بشكل طبيعي، ولكن قرار من سيشارك سيكون طبيا خالصا، إذا سارت الأمور كما المتوقع سيلعب أوربيج، وإن لم يحدث سنبحث عن حل آخر".

وعن الحارس الشاب ليونارد بريسكوت قال: "هو هادء، إذا شارك غدا سيجد منا كل الدعم، ولدينا لاعبين يمكنهم مساعدته، ولا يوجد لاعب شاب هنا يلعب تحت الضغط ومهما كان ما سيحدث، لدينا الثقة المطلقة فيه".

وأكمل "دوري هو إبقاء اللاعبين متحفزين للمباراة، ويجب أن نظهر ذلك في الملعب، وقد أعطيكم عدة أساب لكون تلك المباراة مهمة، هناك 75 ألق مشجع خلفنا، ونحن بايرن ميونيخ ويجب أن نبقى إيجابيين، ولكن تفائلي الأكبر هو مشاهدة مبارياتنا الودية، لا يوجد لدينا وديات".

وتابع "من الصعب توقع كيف سيلعب أتالانتا غدا، مدربهم فقط من يعرف، بعد مباراة الذهاب لقد لعبوا مباراة جيدة ضد إنتر وحصلوا على نقطة، وكانوا أقوياء وخطرين وسنكون مستعدين غدا".

وعن إمكانية استعداء موسيالا لمنتخب ألمانيا قال: "سأتحدث مع ناجلسمان، ونحن لدينا نفس الهدف وهو أن يكون موسيالا جاهزا، إذا قدم أفضل أداء مع بايرن سيقدم نفس الشيء مع المنتخب، سيعود لأفضل أداء له ولكن الأمر فقط يعتلق بالوقت".

وأتم "أعلم أنه لم يسبق لأي فريق أن نجح في العودة بعد نتيجة كهذه. لكن مباراة الإياب دائمًا أصعب، خصوصًا كمدرب، تدرك مدى أهمية البقاء مركزين. المباراة الأولى انتهت. هذا نادي لا يريد أبدًا الخسارة. وأكبر ضمانة لتقديم أداء جيد هي أنني متأكد أن اللاعبين يعرفون ذلك. من الأفضل بكثير أن نذهب إلى التوقف الدولي بعد فوزين. ونحن مستعدون للتضحية بالكثير لتحقيق ذلك."

وكانت مباراة الذهاب على ملعب أتالانتا قد انتهت بفوز بايرن ميونيخ بنتيجة 6-1.

