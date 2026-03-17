وكالة الأنباء الإيطالية: سطو مسلح على منزل نائل العيناوي

كشفت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA عن تعرض منزل نائل العيناوي لاعب روما لسطو مسلح.

وفقا للوكالة فإن ستة رجال يرتدون اللون الأسود وأقنعة ويحملون الأسلحة قد اقتحموا منزل اللاعب في تمام الساعة الثالثة صباحا.

اللصوب قاموا بهدم حاجز حديدي في نافذة غرفة المعيشة ووتمكنوا من دخول المنزل.

وقام اللصول بحبس اللاعب وشققه ووالدته وزوجته في أحد غرف المنزل وقاموا بسرقة مجوهرات بقيمة 10 آلاف يورو، وساعة ماركة روليكس، وحقائق يدوية.

ووصلت الشرطة لموقع السطو وتقوم حاليا بالتحقيق.

وفقا لصحيفة كورييري ديلو سبورت فإن اللصوص قاموا بدخول المنزل أثناء نوم العائلة ثم قاموا بسحبهم من الأسرة وهددوهم بالأسلحة حتى لا يصدروا أي أصوات وقاموا بحبسهم في نفس الغرفة حتى يقوموا بالسرقة

وقال العيناوي خلال التحقيقات: "لقد مررنا بلحظات مرعبة، كنا نشعر بالخوف ولكننا بخير حاليا".

السطو على منازل اللاعبين وسرقتهم هو شيء شائع على مدار السنوات الماضية وحدث لأكثر من لاعب ومدرب.

صاحب الـ 24 عاما انضم لروما في بداية الموسم الحالي قادما من لانس.

وشارك النجم المغربي بقميص روما منذ بداية الموسم في 26 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.