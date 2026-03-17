وكالة الأنباء الإيطالية: سطو مسلح على منزل نائل العيناوي

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 16:31

كتب : FilGoal

نائل العيناوي - المغرب

كشفت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA عن تعرض منزل نائل العيناوي لاعب روما لسطو مسلح.

وفقا للوكالة فإن ستة رجال يرتدون اللون الأسود وأقنعة ويحملون الأسلحة قد اقتحموا منزل اللاعب في تمام الساعة الثالثة صباحا.

اللصوب قاموا بهدم حاجز حديدي في نافذة غرفة المعيشة ووتمكنوا من دخول المنزل.

تقرير: العيناوي ضمن اهتمامات ريال مدريد أمم إفريقيا - العيناوي: نستعد لمواجهة السنغال بأفضل طريقة ممكنة أمم إفريقيا - العيناوي: درسنا مالي جيدا.. وعلينا التركيز على أنفسنا مساعي المغرب تنجح.. العيناوي يغيب عن مباراة روما أمام كومو

وقام اللصول بحبس اللاعب وشققه ووالدته وزوجته في أحد غرف المنزل وقاموا بسرقة مجوهرات بقيمة 10 آلاف يورو، وساعة ماركة روليكس، وحقائق يدوية.

ووصلت الشرطة لموقع السطو وتقوم حاليا بالتحقيق.

وفقا لصحيفة كورييري ديلو سبورت فإن اللصوص قاموا بدخول المنزل أثناء نوم العائلة ثم قاموا بسحبهم من الأسرة وهددوهم بالأسلحة حتى لا يصدروا أي أصوات وقاموا بحبسهم في نفس الغرفة حتى يقوموا بالسرقة

وقال العيناوي خلال التحقيقات: "لقد مررنا بلحظات مرعبة، كنا نشعر بالخوف ولكننا بخير حاليا".

السطو على منازل اللاعبين وسرقتهم هو شيء شائع على مدار السنوات الماضية وحدث لأكثر من لاعب ومدرب.

صاحب الـ 24 عاما انضم لروما في بداية الموسم الحالي قادما من لانس.

وشارك النجم المغربي بقميص روما منذ بداية الموسم في 26 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.

كومباني: سأتحدث مع ناجلسمان حول موسيالا.. وهذا هو الأقرب لحراسة المرمى ضد أتالانتا لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ مؤتمر كوبارسي: يجب أن نفوز بأي طريقة على نيوكاسل مؤتمر فليك: تجربة برشلونة ستكون الأخيرة في مسيرتي التدريبية كومو: ننتظر قرار ريال مدريد بشأن مستقبل نيكو باز لتحقيق مكاسب مادية.. تقرير: يوفنتوس منفتح على بيع جوناثان ديفيد وكيل أليجري: لياو لا يقدم مساهمات كبيرة لـ ميلان لا جازيتا: لياو غضب من بوليسيتش وأليجري تدخل للفصل بينهما
كومباني: سأتحدث مع ناجلسمان حول موسيالا.. وهذا هو الأقرب لحراسة المرمى ضد أتالانتا 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
روبيرتسون: سلوت أكثر من يبحث عن الحلول.. وعلينا أن نظهر مدى صعوبة مواجهتنا ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - مواجهات تفادي الهبوط.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري ساعة | الدوري المصري
وكالة الأنباء الإيطالية: سطو مسلح على منزل نائل العيناوي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد طلب نقل مباريات إيران للمكسيك.. فيفا: لا نية لتغيير جدول مباريات كأس العالم 2 ساعة | أمريكا
يوسف حجي ينضم للجهاز الفني لمنتخب المغرب 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مدافع اتحاد جدة جاهز لنصف نهائي الكأس 3 ساعة | سعودي في الجول
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
