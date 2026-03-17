لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ

عاد مانويل نوير وجوناس أوربيج ثنائي حراسة مرمى بايرن ميونيخ لتدريبات الفريق بعد التعافي من الإصابة.

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية.

نوير كان أول من أصيب ثم تلاه أوربيج الذي أصيب خلال مواجهة أتالانتا بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ودفع كومباني سفين أولريش الحارس الثالث بالفريق والذي تعرض للإصابة هو الآخر ضد باير ليفركوزن.

وانتشرت أخبار خلال الفترة الماضية تشير إلى أن بايرن قد يلجأ للدفع بحارس مرمى الفريق الرديف بالنادي صاحب الـ 16 عاما قد أتالانتا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة أتالانتا غدا الأربعاء في إياب دور الـ 16 على ملعب أليانز أرينا.

وقد يشارك أي من نوير أو أوربيج خلال مواجهة الإياب ضد أتالانتا بعد تعافي الثنائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بايرن ميونيخ على ملعب أتالانتا بنتيجة 6-1.