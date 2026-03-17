لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 16:10

كتب : FilGoal

عاد مانويل نوير وجوناس أوربيج ثنائي حراسة مرمى بايرن ميونيخ لتدريبات الفريق بعد التعافي من الإصابة.

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية.

نوير كان أول من أصيب ثم تلاه أوربيج الذي أصيب خلال مواجهة أتالانتا بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تقرير: بسبب أزمة الإصابات.. بايرن ميونيخ يجهز حارس مرمى بعمر 16 عاما أمام أتالانتا بعد نوير وأوربيج.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة حارس مرماه الثالث رغم طرد لويس دياز ونيكولاس جاكسون.. بايرن ميونيخ يتعادل مع باير ليفركوزن ديفيز وموسيالا وأوربيج.. بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق

ودفع كومباني سفين أولريش الحارس الثالث بالفريق والذي تعرض للإصابة هو الآخر ضد باير ليفركوزن.

وانتشرت أخبار خلال الفترة الماضية تشير إلى أن بايرن قد يلجأ للدفع بحارس مرمى الفريق الرديف بالنادي صاحب الـ 16 عاما قد أتالانتا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة أتالانتا غدا الأربعاء في إياب دور الـ 16 على ملعب أليانز أرينا.

وقد يشارك أي من نوير أو أوربيج خلال مواجهة الإياب ضد أتالانتا بعد تعافي الثنائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بايرن ميونيخ على ملعب أتالانتا بنتيجة 6-1.

نرشح لكم
مؤتمر كوبارسي: يجب أن نفوز بأي طريقة على نيوكاسل مؤتمر فليك: تجربة برشلونة ستكون الأخيرة في مسيرتي التدريبية أتليتكو مدريد يفتقد أوبلاك أمام توتنام مواعيد مباريات الثلاثاء 17 مارس.. بيراميدز في كأس مصر ودوري أبطال أوروبا مؤتمر ديمبيلي: لا يوجد للرحيل باريس سان جيرمان ولكن مؤتمر لويس إنريكي: لن نكرر سيناريو مباراة أستون فيلا أمام تشلسي مؤتمر أرتيتا: باير ليفركوزن صاحب أسلوب لعب.. وهذا الثنائي سيغيب عن المباراة روديجير: يجب أن تواجه مانشستر سيتي لتفوز بدوري الأبطال.. وأسعد بمواجهة هالاند
أخر الأخبار
خدمة في الجول - مواجهات تفادي الهبوط.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري 5 دقيقة | الدوري المصري
وكالة الأنباء الإيطالية: سطو مسلح على منزل نائل العيناوي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد طلب نقل مباريات إيران للمكسيك.. فيفا: لا نية لتغيير جدول مباريات كأس العالم ساعة | أمريكا
يوسف حجي ينضم للجهاز الفني لمنتخب المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
مدافع اتحاد جدة جاهز لنصف نهائي الكأس ساعة | سعودي في الجول
كاف يدرس استئناف المغرب بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كوبارسي: يجب أن نفوز بأي طريقة على نيوكاسل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
