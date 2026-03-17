بعد طلب نقل مباريات إيران للمكسيك.. فيفا: لا نية لتغيير جدول مباريات كأس العالم

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لا ينوي تغيير جدول مباريات كأس العالم 2026، من حيث المواعيد أو أماكن المباريات، وذلك بعدما طلب منتخب إيران نقل مبارياته من الولايات المتحدة.

لا يزال موقف مشاركة إيران في كأس العالم 2026 غامضا مع تطورات الأحداث السياسية في الحرب مع الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم فيفا في بيان لشبكة ذا أثليتك: "فيفا على اتصال مستمر بجميع الاتحادات الأعضاء المشاركة في كأس العالم 2026، بما في ذلك إيران، لمناقشة التخطيط للمونديال".

وأضاف "نحن نتطلع إلى مشاركة جميع المنتخبات في كأس العالم وفقا لجدول المباريات الذي أعلن في 6 ديسمبر 2025".

وجاء رد فيفا بعدما أكد مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه يتفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم حول إمكانية نقل مباريات منتخب بلاده في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة.

وقال تاج في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية: "بعدما صرح دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة صراحة أنه لا يمكنه ضمان أمن المنتخب الإيراني خلال كأس العالم، فمن المؤكد أننا لن نسافر إلى أمريكا".

وأضاف "نحن نتفاوض مع فيفا لإقامة مباريات إيران في كأس العالم بالمكسيك".

ويتواجد المنتخب الإيراني في مجموعة واحدة مع مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

من المقرر أن تلعب إيران مبارياتها ضد بلجيكا ونيوزيلندا في لوس أنجلوس، وضد مصر في سياتل، ضمن البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

قبل أيام، كشف موقع ستار نيوز الكوري أن إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها في كأس العالم إلى المكسيك لأسباب تتعلق بالأمن وإجراءات السفر.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ ذلك يبقى معقدا حتى الآن بسبب ارتباطات البث التلفزيوني وترتيبات المنتخبات الأخرى.

وتشن أمريكا حاليا حربا مع إسرائيل ضد إيران مما أدى لتكهنات بإمكانية عدم مشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "منتخب إيران مُرحب به في كأس العالم، لكن لا أعتقد أن وجودهم هناك (إيران) مناسب، حفاظا على سلامتهم وحياتهم. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وكتب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر حسابه على إنستجرام: "التقيت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاستعدادات لكأس العالم المقبل والحماس المتزايد مع اقتراب انطلاق البطولة بعد 93 يوما فقط".

وأضاف "كما تحدثنا عن الوضع الحالي في إيران، وحقيقة أن المنتخب الإيراني قد تأهل للمشاركة في كأس العالم 2026، خلال المناقشات أكد الرئيس ترام مرة أخرى أن المنتخب الإيراني مرحب به بالطبع للتنافس في البطولة"

وتابع "نحن جميعا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لجمع الناس معا الآن أكثر من أي وقت مضى، وأود أن أشكر ترامب على دعمه، حيث يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم".

وكانت أمريكا قد أعلنت منع جماهير بعض الدول من السفر إليها من أجل حضور كأس العالم ومن ضمنها إيران.