مدافع اتحاد جدة جاهز لنصف نهائي الكأس

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 15:39

كتب : FilGoal

دانيلو بيريرا - اتحاد جدة

استعاد اتحاد جدة خدمات مدافعه البرتغالي دانيلو بيريرا قبل مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حامت الشكوك حول قدرته على المشاركة.

ويصطدم اتحاد جدة بالخلود في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن دانيلو بيريرا عاد إلى التدريبات الجماعية، مساء الاثنين، قبل 48 ساعة من مواجهة الخلود، الأربعاء.

وأضاف التقرير أن اللاعب اجتاز اختبارات بدنية قبل الحصة التدريبية، على ملعب النادي.

وبدا البرتغالي جاهزًا للانتظام في التحضيرات بعدما فضَّل الجهاز الفني تجنيبه خوض مباراة الرياض الجمعة، وتدريبَي السبت والأحد بسبب معاناته من الإرهاق.

واكتفى البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة بأداء بيريرا تمارين داخل صالة الجيمانزيوم اليومين الماضيين، قبل أن يعيده إلى التدريبات الجماعية بناءً على نتيجة الاختبارات.

ووصل النمور إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد أن تغلب على الوحدة في دور الـ32 بهدف دون مقابل، وفي دور الـ16 أقصى النصر، قبل أن يُلحق بالشباب الخسارة في دور الثمانية بنتيجة 4ـ1.

اتحاد جدة دانيلو بيريرا الخلود
أخر الأخبار
روبيرتسون: سلوت أكثر من يبحث عن الحلول.. وعلينا أن نظهر مدى صعوبة مواجهتنا 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - مواجهات تفادي الهبوط.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري 43 دقيقة | الدوري المصري
وكالة الأنباء الإيطالية: سطو مسلح على منزل نائل العيناوي ساعة | الكرة الأوروبية
لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد طلب نقل مباريات إيران للمكسيك.. فيفا: لا نية لتغيير جدول مباريات كأس العالم ساعة | أمريكا
يوسف حجي ينضم للجهاز الفني لمنتخب المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدافع اتحاد جدة جاهز لنصف نهائي الكأس 2 ساعة | سعودي في الجول
كاف يدرس استئناف المغرب بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/525400/مدافع-اتحاد-جدة-جاهز-لنصف-نهائي-الكأس