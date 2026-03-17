مدافع اتحاد جدة جاهز لنصف نهائي الكأس

استعاد اتحاد جدة خدمات مدافعه البرتغالي دانيلو بيريرا قبل مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حامت الشكوك حول قدرته على المشاركة.

ويصطدم اتحاد جدة بالخلود في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن دانيلو بيريرا عاد إلى التدريبات الجماعية، مساء الاثنين، قبل 48 ساعة من مواجهة الخلود، الأربعاء.

وأضاف التقرير أن اللاعب اجتاز اختبارات بدنية قبل الحصة التدريبية، على ملعب النادي.

وبدا البرتغالي جاهزًا للانتظام في التحضيرات بعدما فضَّل الجهاز الفني تجنيبه خوض مباراة الرياض الجمعة، وتدريبَي السبت والأحد بسبب معاناته من الإرهاق.

واكتفى البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة بأداء بيريرا تمارين داخل صالة الجيمانزيوم اليومين الماضيين، قبل أن يعيده إلى التدريبات الجماعية بناءً على نتيجة الاختبارات.

ووصل النمور إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد أن تغلب على الوحدة في دور الـ32 بهدف دون مقابل، وفي دور الـ16 أقصى النصر، قبل أن يُلحق بالشباب الخسارة في دور الثمانية بنتيجة 4ـ1.