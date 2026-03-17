مؤتمر كوبارسي: يجب أن نفوز بأي طريقة على نيوكاسل

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 15:12

كتب : FilGoal

أوضح باو كوبارسي لاعب برشلونة أن على فريقه الفوز بأي طريقة أمام نيوكاسل.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما في إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل برشلونة.

وقال اللاعب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "كلاعب وعضو لكل شخص الحق في التصويت كما يراه مناسبا، سأحتفظ بصوتي لنفسي، نهنئ لابورتا، نحن نركز على المباراة".

وأضاف "مباراة نيوكاسل مهمة للغاية، علينا الفوز بأي طريقة".

وأكمل "مهاجمو نيوكاسل؟ هم أصحاب جودة كبيرة، لكننا لا نركز على الخصم، بل على أنفسنا وما نحتاج إلى تحسينه".

وتابع "أجرينا بعض التعديلات في الدفاع طوال الموسم، نحن في مستوى عال، يمكن أن نحقق أشياء عظيمة".

وأنهى حديثه قائلا: "جوان لابورتا زارنا وطلب منا أن نكون على طبيعتنا وأشاد بمستوانا وأن نستمر كعائلة لأن ذلك يحقق الألقاب".

وتعادل برشلونة مع نيوكاسل في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.

