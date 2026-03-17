منتخب السعودية يبدأ الاستعداد لملاقاة مصر يوم الأحد

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي يوم الأحد المقبل بمعسكر تدريبي في جدة، ضمن برنامج إعداد الأخضر لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب السعودية وديا ضد مصر وصربيا بجدة وبلجراد يومي 27 و31 مارس الجاري خلال فترة التوقف الدولي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المعسكر سيدخله 50 لاعبًا مقسمين إلى مجموعتين.

ستلعب المجموعة الأولى من اللاعبين المباراة الودية أمام مصر يوم الجمعة 27 مارس الجاري، فيما تؤدي المجموعة الأخرى تقسيمة فنية.

وأوضح التقرير أن الفرنسي هيرفي رينار مدرب الأخضر سيختار 23 لاعبًا ضمن قائمة المنتخب A للمغادرة إلى بلجراد العاصمة الصربية يوم 28 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة صربيا، 31 من الشهر ذاته.

وألغي معسكر منتخب مصر ومنتخب السعودي في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

قبل أيام، قال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة اقترب من التوصل لاتفاق مع نظيره السعودي على إقامة المباراة الودية بين المنتخبين في السعودية شهر مارس الجاري بعد إلغاء معسكر قطر".

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وأعلنت قطر في وقت سابق إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل كافة البطولات بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة، قبل عودتها في وقت لاحق.

لكن اللجنة المنظمة لمهرجان كرة القدم بقطر أعلنت إلغاء المهرجان بشكل رسمي.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.