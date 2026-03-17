منتخب السعودية يبدأ الاستعداد لملاقاة مصر يوم الأحد

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 15:04

كتب : FilGoal

مصر - السعودية محمد صلاح

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي يوم الأحد المقبل بمعسكر تدريبي في جدة، ضمن برنامج إعداد الأخضر لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب السعودية وديا ضد مصر وصربيا بجدة وبلجراد يومي 27 و31 مارس الجاري خلال فترة التوقف الدولي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المعسكر سيدخله 50 لاعبًا مقسمين إلى مجموعتين.

منافس مصر.. إيران: نتفاوض مع فيفا لإقامة مبارياتنا في كأس العالم بالمكسيك ملعب إسبانيول الأقرب لاستضافة لقاء مصر وإسبانيا الودي خبر في الجول - بينهم هيثم حسن.. منتخب مصر يستقر على ضم سبعة محترفين منتخب مصر يعلن موافقة حسام حسن على مواجهة إسبانيا في توقف مارس

ستلعب المجموعة الأولى من اللاعبين المباراة الودية أمام مصر يوم الجمعة 27 مارس الجاري، فيما تؤدي المجموعة الأخرى تقسيمة فنية.

وأوضح التقرير أن الفرنسي هيرفي رينار مدرب الأخضر سيختار 23 لاعبًا ضمن قائمة المنتخب A للمغادرة إلى بلجراد العاصمة الصربية يوم 28 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة صربيا، 31 من الشهر ذاته.

وألغي معسكر منتخب مصر ومنتخب السعودي في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

قبل أيام، قال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة اقترب من التوصل لاتفاق مع نظيره السعودي على إقامة المباراة الودية بين المنتخبين في السعودية شهر مارس الجاري بعد إلغاء معسكر قطر".

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وأعلنت قطر في وقت سابق إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل كافة البطولات بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة، قبل عودتها في وقت لاحق.

لكن اللجنة المنظمة لمهرجان كرة القدم بقطر أعلنت إلغاء المهرجان بشكل رسمي.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

مدافع اتحاد جدة جاهز لنصف نهائي الكأس شكوك حول مشاركة مدافع الهلال أمام أهلي جدة النصر يطلب استضافة الأدوار الحاسمة من دوري أبطال آسيا 2 مدافع السعودية يغيب عن كأس العالم بسبب الرباط الصليبي شكوك حول مشاركة مدافع اتحاد جدة في نصف نهائي الكأس تقارير: إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 من مباراة واحدة الرياضية: النصر ينصح ماني بالغياب عن السنغال.. ورونالدو ينتظر التقرير الطبي النهائي اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة مصر أمام السعودية وموعدها
لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد طلب نقل مباريات إيران للمكسيك.. فيفا: لا نية لتغيير جدول مباريات كأس العالم 27 دقيقة | أمريكا
يوسف حجي ينضم للجهاز الفني لمنتخب المغرب 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدافع اتحاد جدة جاهز لنصف نهائي الكأس 49 دقيقة | سعودي في الجول
كاف يدرس استئناف المغرب بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كوبارسي: يجب أن نفوز بأي طريقة على نيوكاسل ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب السعودية يبدأ الاستعداد لملاقاة مصر يوم الأحد ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر فليك: تجربة برشلونة ستكون الأخيرة في مسيرتي التدريبية ساعة | الكرة الأوروبية
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
