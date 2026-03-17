مؤتمر فليك: تجربة برشلونة ستكون الأخيرة في مسيرتي التدريبية

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 14:54

كتب : FilGoal

هانز فليك

شدد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على أن هذه التجربة ستكون الأخيرة في مسيرته التدريبية.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما في إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل برشلونة.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "تجديد العقد؟ لا أعتقد أن هذا الوقت هو المناسب للحديث، هناك مباراة هامة أمام نيوكاسل، بالنسبة لمستقبلي فأنا سعيد جدا هنا، لكنني بحاجة للتحدث مع عائلتي، لا يزال هناك وقت".

وأضاف "أعتقد أنه من الواضح أنني أحب العمل هنا، لكن لدي عائلة رائعة ودعم كبير، أحاول تقديم أفضل ما لدي للفريق، برشلونة سيكون النادي الأخير في مسيرتي التدريبية".

وأكمل "الجميع سعيد بتواجد جوان لابورتا وتمنى لنا التوفيق في المباراة، وجود هيكل إداري يوفر الاستقرار".

وتابع "مباراة نيوكاسل ستكون مختلفة، يمكنه الضغط من الأمام والدفاع بشكل جيد، ستكون مباراة صعبة وأخبرت اللاعبين بذلك، علينا أن نقدم مباراة مثالية".

وأتم "من الممكن أن يشارك داني أولمو كمهاجم صريح، لكن لا يمكنني الجزم بالأمر".

وتعادل برشلونة مع نيوكاسل في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.

برشلونة نيوكاسل دوري أبطال أوروبا هانز فيلك
