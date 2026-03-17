الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 14:44

كتب : FilGoal

أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في كأس مصر لكرة السلة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إقامة مباريات الدور نصف النهائي من الدوري الممتاز على صالتي برج العرب بمحافظة الإسكندرية وصالة العاصمة الجديدة بمحافظة القاهرة.

وذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا أيام 25 و26 و29 و30 مارس، على أن تقام المباراة الفاصلة في حال التعادل يوم 2 إبريل.

ومن المقرر أن تقام المباريات الأولى والثانية والخامسة على صالة محافظة الفريق صاحب الترتيب الأفضل في الدور التمهيدي.

أخبار متعلقة:
بينما تلعب المباراتان الثالثة والرابعة على صالة محافظة الفريق الآخر.

وتأهلت فرق الزمالك والاتحاد السكندري والمصرية للاتصالات إلى نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة، فيما سيخوض الأهلي لقاءً فاصلا مع سبورتنج.

وأقيمت مباريات ربع نهائي نسخة 2025-26 بنظام Best of 3 لتحديد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 98-74 وأصبح أول المتأهلين للمربع الذهبي.

وعوض الأهلي خسارته في اللقاء الأول بالفوز على سبورتنج في المباراة الثانية بنتيجة 89-71.

وكرر المصرية للاتصالات الفوز على سموحة بنتيجة 71-69، وانتصر الزمالك على الجزيرة بنتيجة 62-51.

وسيخوض الأهلي لقاء فاصلا مع سبورتنج يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري منافسه الزمالك في الدور نصف النهائي، على أن ينتظر المصرية للاتصالات الفائز من لقاء الأهلي وسبورتنج.

يذكر أن الأهلي حامل اللقب بعدما فاز على الاتحاد في نهائي النسخة الماضية.

الدوري المصري لكرة السلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525395/سلة-الكشف-عن-صالتي-مباريات-نصف-نهائي-الدوري