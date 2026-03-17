منافس مصر.. إيران: نتفاوض مع فيفا لإقامة مبارياتنا في كأس العالم بالمكسيك

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 14:22

كتب : FilGoal

أمريكا - إيران

أكد مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه يتفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم حول إمكانية نقل مباريات منتخب بلاده في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة.

لا يزال موقف مشاركة إيران في كأس العالم 2026 غامضا مع تطورات الأحداث السياسية في الحرب مع الولايات المتحدة.

وقال تاج في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية: "بعدما صرح دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة صراحة أنه لا يمكنه ضمان أمن المنتخب الإيراني خلال كأس العالم، فمن المؤكد أننا لن نسافر إلى أمريكا".

منافس مصر - الاتحاد الآسيوي: إيران ما زالت في كأس العالم حتى الآن منافس مصر - تقرير: إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها إلى المكسيك.. وعقبة ضد التنفيذ ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026 المنتخب العراقي لـ في الجول: إيران لم تنسحب رسميا.. واختيار البديل من صلاحيات فيفا

وأضاف "نحن نتفاوض مع فيفا لإقامة مباريات إيران في كأس العالم بالمكسيك".

ويتواجد المنتخب الإيراني في مجموعة واحدة مع مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

من المقرر أن تلعب إيران مبارياتها ضد بلجيكا ونيوزيلندا في لوس أنجلوس، وضد مصر في سياتل، ضمن البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

قبل أيام، كشف موقع ستار نيوز الكوري أن إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها في كأس العالم إلى المكسيك لأسباب تتعلق بالأمن وإجراءات السفر.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ ذلك يبقى معقدا حتى الآن بسبب ارتباطات البث التلفزيوني وترتيبات المنتخبات الأخرى.

وتشن أمريكا حاليا حربا مع إسرائيل ضد إيران مما أدى لتكهنات بإمكانية عدم مشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "منتخب إيران مُرحب به في كأس العالم، لكن لا أعتقد أن وجودهم هناك (إيران) مناسب، حفاظا على سلامتهم وحياتهم. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وكتب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر حسابه على إنستجرام: "التقيت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاستعدادات لكأس العالم المقبل والحماس المتزايد مع اقتراب انطلاق البطولة بعد 93 يوما فقط".

وأضاف "كما تحدثنا عن الوضع الحالي في إيران، وحقيقة أن المنتخب الإيراني قد تأهل للمشاركة في كأس العالم 2026، خلال المناقشات أكد الرئيس ترام مرة أخرى أن المنتخب الإيراني مرحب به بالطبع للتنافس في البطولة"

وتابع "نحن جميعا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لجمع الناس معا الآن أكثر من أي وقت مضى، وأود أن أشكر ترامب على دعمه، حيث يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم".

وكانت أمريكا قد أعلنت منع جماهير بعض الدول من السفر إليها من أجل حضور كأس العالم ومن ضمنها إيران.

بعد طلب نقل مباريات إيران للمكسيك.. فيفا: لا نية لتغيير جدول مباريات كأس العالم أيمن حسين على رأس قائمة العراق لمباراة الملحق العالمي تقارير: إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 من مباراة واحدة منافس مصر - الاتحاد الآسيوي: إيران ما زالت في كأس العالم حتى الآن الرياضية: النصر ينصح ماني بالغياب عن السنغال.. ورونالدو ينتظر التقرير الطبي النهائي هدف في شباك ممزقة.. الحسين يطالب بفتح تحقيق في الدوري الأردني رئيس الاتحاد العراقي: نسافر إلى المكسيك في طائرة خاصة لخوض ملحق كأس العالم بسبب الهجمات الإيرانية.. الأردن ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا
لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد طلب نقل مباريات إيران للمكسيك.. فيفا: لا نية لتغيير جدول مباريات كأس العالم 27 دقيقة | أمريكا
يوسف حجي ينضم للجهاز الفني لمنتخب المغرب 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدافع اتحاد جدة جاهز لنصف نهائي الكأس 48 دقيقة | سعودي في الجول
كاف يدرس استئناف المغرب بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كوبارسي: يجب أن نفوز بأي طريقة على نيوكاسل ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب السعودية يبدأ الاستعداد لملاقاة مصر يوم الأحد ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر فليك: تجربة برشلونة ستكون الأخيرة في مسيرتي التدريبية ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
