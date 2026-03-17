كومو: ننتظر قرار ريال مدريد بشأن مستقبل نيكو باز

ينتظر نادي كومو قرار ريال مدريد بشأن مستقبل نيكو باز لاعب الفريق.

وكان كومو ضم نيكو باز مقابل 6 ملايين يورو مع أحقية ريال مدريد في إعادة شراء اللاعب الأرجنتيني لـ 3 أعوام.

وقال ميروان سوارسو رئيس نادي كومو عبر لا جازيتا ديلو سبورت: "استمرار نيكو باز من عدمه يعود بالكامل إلى ريال مدريد، لا يمكننا فعل أي شيء سوى الانتظار والتصرف بناء على ذلك".

وأتم "في جميع الأحوال، سنكون سعداء وسنبدأ العمل على إيجاد بديل، في الوقت الحالي باز سعيد جدا هنا".

وللملكي الحق في إعادة شراء باز الصيف القادم مقابل 9 ملايين يورو وفي الفترة نفسها من عام 2027 بـ 10 ملايين يورو.

وخاض اللاعب مع كومو 60 مباراة في مختلف المسابقات وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 15 مثلهم.

وشارك مع ريال مدريد 8 مباريات وسجل هدفا واحدا فقط.