شكوك حول مشاركة مدافع الهلال أمام أهلي جدة

تحوم الشكوك حول قدرة حسان تمبكتي مدافع الهلال على المشاركة أمام أهلي جدة يوم الأربعاء بعد تجدد الآلام العضلية.

ويصطدم الهلال بأهلي جدة ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخضع حسان تمبكتي لجلسة علاجية، مساء الاثنين، في وقتٍ استأنف فيه زملاؤه التدريبات استعدادًا لمواجهة أهلي جدة.

وأعلن نادي الهلال عن شعور تمبكتي بآلام في عضلة الفخذ الخلفية، استدعت ارتياده العيادة الطبية داخل مقر النادي.

وحرمت الإصابة ذاتها تمبكتي من مواجهة الشباب والنجمة، ضمن الجولتين 24 و25 من الدوري السعودي.

وبعد تعافيه منها، بدأ مباراة الفتح، السبت ضمن الجولة 26.

لكن الآلام عاودته، فخرج في تبديل اضطراري خلال الشوط الأول.

وفاز الهلال 1ـ0 على مضيفه الفتح، وحصل على إجازة من التدريبات في اليوم التالي.