كرة جديدة في الدوري الإسباني لمكافحة العنصرية

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 13:07

كتب : FilGoal

أطلقت رابطة الدوري الإسباني كرة جديدة من أجل مكافحة العنصرية.

وتلعب فرق الدوري الإسباني بهذه الكرة الجديدة في مباريات الجولة القادمة من المسابقة.

وتشهد ملاعب الدوري الإسباني العديد من الحوادث العنصرية التي تستهدف اللاعبين ذوي البشرة السمراء

إلى ذلك، استقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" والاتحاد الدولي لكرة القدم على مكافحة العنصرية ببعض القوانين الجديدة والتي سيطلق عليها "قانون فينيسيوس".

كشفت صحيفة أس الإسبانية عن استعداد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" عن إجراء تغييرات على قوانين مكافحة العنصرية.

التعديلات سيتم تطبيقها بداية من كأس العالم 2026.

وتهتم هذه القوانين بحماية اللاعبين من العنصرية، وقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على حظر تغطية أفواه اللاعبين أثناء التحدث مع الخصم في المباراة.

وقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ذلك الأمر بسبب الواقعة الأخيرة بين فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وجيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا في المباراة التي جمعت الفريقان في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

