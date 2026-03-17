أتليتكو مدريد يفتقد أوبلاك أمام توتنام
الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 12:57
كتب : FilGoal
يدخل أتليتكو مدريد مواجهة توتنام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بدون حارسه الأساسي يان أوبلاك.
فقد خلت القائمة التي أعلنها الفريق من اسم أوبلاك.
وأوضح النادي عبر موقعه أن أوبلاك يغيب عن اللقاء بسبب إنزعاج عضلي.
ويحل أتليتكو ضيفا على توتنام يوم الأربعاء بعد فوزه في الذهاب 5-2 الأسبوع الماضي.
ولم يتدرب أوبلاك في الأيام الأخيرة بسبب مشكلة عضلية.
ومن المتوقع أن يلعب خوان موسو كحارس أساسي ضد توتنام.
ومن المرجح أن يستمر في هذا الدور حتى يعود أوبلاك إلى لياقته الكاملة.
وشارك الحارس السلوفيني في 37 مباراة مع فريق دييجو سيميوني هذا الموسم في مختلف المسابقات.
إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا سوبوسلاي: لا أهتم بالتسجيل.. ويجب أن نلعب بنفس الطاقة أمام سان جيرمان تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء سلوت: هدف صلاح في جالاتاسراي بعد إهدار ركلة جزاء يعكس عقليته إيدي هاو: الشوط الثاني كان صعبا ومؤلما الانتصار وحده ليس كافيا.. أتلتيكو مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة رغم الهزيمة في أبطال أوروبا صلاح يسجل ويفعل كل شيء وليفربول يتأهل برباعية في جالاتاسراي