أتليتكو مدريد يفتقد أوبلاك أمام توتنام

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 12:57

كتب : FilGoal

يدخل أتليتكو مدريد مواجهة توتنام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بدون حارسه الأساسي يان أوبلاك.

فقد خلت القائمة التي أعلنها الفريق من اسم أوبلاك.

وأوضح النادي عبر موقعه أن أوبلاك يغيب عن اللقاء بسبب إنزعاج عضلي.

ويحل أتليتكو ضيفا على توتنام يوم الأربعاء بعد فوزه في الذهاب 5-2 الأسبوع الماضي.

ولم يتدرب أوبلاك في الأيام الأخيرة بسبب مشكلة عضلية.

ومن المتوقع أن يلعب خوان موسو كحارس أساسي ضد توتنام.

ومن المرجح أن يستمر في هذا الدور حتى يعود أوبلاك إلى لياقته الكاملة.

وشارك الحارس السلوفيني في 37 مباراة مع فريق دييجو سيميوني هذا الموسم في مختلف المسابقات.

