وكيل أليجري: لياو لا يقدم مساهمات كبيرة لـ ميلان

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 12:50

كتب : FilGoal

شدد جيوفاني برانكيني وكيل أعمال ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان على أن رافاييل لياو لاعب الفريق لا يقدم مساهمة كبيرة.

وقال برانكيني لراديو 1: "أليجري سيعاقب لياو؟ ديناميكيات ميلان معقدة، اللاعب يعد من أصول النادي، ولذلك يجب أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار".

وأكمل "من الواضح أن هذا الموسم لياو لا يقدم مساهمة كبيرة للفريق، وهذا أمر واضح للجميع".

وأتم "يظل لياو لاعبا مهما وسيتم الدفاع عنه حتى النهاية، رغم النهاية الحادة التي صاحبت عملية استبداله".

واعترض اللاعب البرتغالي على أليجري أثناء تبديله في مباراة لاتسيو، مما أدى إلى ذهاب مايك مانيان قائد الفريق لكي يخرج بشكل أسرع.

وذكر موقع توتو ميركاتو ويب في وقت سابق أن ميلان أصبح منفتحا على إمكانية رحيل لياو بعد اعتراضه على ماسيميليانو أليجري.

وينتهي عقد لياو مع ميلان في 2028.

وأخفق ميلان في إشعال صراع القمة لـ الدوري الإيطالي بالخسارة من لاتسيو بنتيجة 1-0 في الجولة 29 على ملعب الأولمبيكو.

ولم يستغل الروسونيري تعثر إنتر بالتعادل مع أتالانتا بنتيجة 1-1 السبت من أجل تقليص الفارق لـ 5 نقاط مع النيراتزوري المتصدر، فخسر ليصبح الفارق 8 نقاط.

وخسر ميلان أمام لاتسيو للمرة الثانية هذا الموسم بعدما أقصاه نسور العاصمة من دور الـ 16 لكأس إيطاليا هذا الموسم.

فوز فريق العاصمة الإيطالية رفع رصيد الفريق لـ 40 نقطة في المركز التاسع.

فيما ظل ميلان ثانيا برصيد 60 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر.

وسيحل إنتر ضيفا على فيورنتينا في الجولة المقبلة، فيما يستضيف ميلان على ملعب سان سيرو فريق تورينو.

