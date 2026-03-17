النصر يطلب استضافة الأدوار الحاسمة من دوري أبطال آسيا 2

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 12:43

كتب : FilGoal

النصر السعودي

قرَّرت إدارة نادي النصر التقدُّم بطلب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، لرفعه إلى الاتحاد الآسيوي، باستضافة مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويريد نادي النصر استضافة نهائيات منطقة الغرب في الرياض.

وأوضح التقرير أن النادي يستند في ملفه، الذي سيقدِّمه عبر الاتحاد السعودي، إلى جملة من العوامل، في مقدِّمتها الأوضاع الآمنة التي تعيشها الرياض، وجاهزية ملاعبها، وتوفر البنية التنظيمية فيها، إضافة إلى سهولة الوصول والتنقُّل للفرق والوفود المشاركة.

وأضاف التقرير أن إدارة النصر تعمل خلال الفترة الجارية على التنسيق مع الاتحاد السعودي من أجل استكمال إجراءات الطلب ورفعه رسميًّا. وستتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

وكان الاتحاد الآسيوي طلب من الاتحادات المحلية في السعودية، والأردن، وقطر، والإمارات التقدُّم بطلبات استضافة مباريات الدورَين ربع النهائي ونصف النهائي اللذين سيجريان من مباراة واحدة بنظام التجمُّع خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل المقبل.

وتحدد يوم الأربعاء 25 مارس الجاري موعدًا نهائيًّا لتقديم النماذج الموقَّعة عبر نظام AFCAS.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي أجَّل مباراتَي النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي، والأهلي القطري أمام الحسين الأردني في ذهاب وإياب ربع نهائي البطولة، اللتين كانتا مقرَّرتين 4 و11 مارس الجاري.

