دوري المحترفين - المنصورة يعلن تعيين حسام عبدالعال كمدرب للفريق
الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 12:10
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي المنصورة تعيين حسام عبد العال كمدير فني للفريق لنهاية الموسم الجاري.
وتقدم مصطفى عبده باستقالته من تدريب المنصورة بعد التعادل مع بروكسي في الجولة 26 من دوري المحترفين.
وتعد هذه التجربة هي الرابعة لحسام عبد العال في الموسم الحالي.
ودرب عبد العال كل من بلدية المحلة والسكة الحديد والإنتاج الحربي والآن المنصورة.
ويحتل المنصورة المركز الثامن برصيد 35 نقطة في دوري المحترفين.
مواعيد مباريات الثلاثاء 17 مارس.. بيراميدز في كأس مصر ودوري أبطال أوروبا قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت الأهلي يحتج على قرارات كاف ويتمسك بحقه في الاستئناف قبل مباراة الترجي خبر في الجول – الأهلي يحتج على حرمان جمهوره ضد الترجي.. وجلسة طارئة في كاف لاتخاذ القرار حسام عبد المنعم: هدفي تقديم عناصر شابة مميزة للفريق الأول في الزمالك خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد أوتوهو في كأس الكونفدرالية الزمالك يقرر تعيين حسام عبد المنعم مديرا لأكاديمية النادي الـ 12.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات سانت إتيان