دوري المحترفين - المنصورة يعلن تعيين حسام عبدالعال كمدرب للفريق

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 12:10

كتب : رضا السنباطي

حسام عبد العال

أعلن نادي المنصورة تعيين حسام عبد العال كمدير فني للفريق لنهاية الموسم الجاري.

وتقدم مصطفى عبده باستقالته من تدريب المنصورة بعد التعادل مع بروكسي في الجولة 26 من دوري المحترفين.

وتعد هذه التجربة هي الرابعة لحسام عبد العال في الموسم الحالي.

ودرب عبد العال كل من بلدية المحلة والسكة الحديد والإنتاج الحربي والآن المنصورة.

ويحتل المنصورة المركز الثامن برصيد 35 نقطة في دوري المحترفين.

