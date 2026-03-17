لا جازيتا: لياو غضب من بوليسيتش وأليجري تدخل للفصل بينهما

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 11:55

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ميلان - كريستيان بوليسيتش

لم يكتف رافاييل لياو لاعب ميلان بالاعتراض على ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق أثناء استبداله في مباراة فريقه، بل الأمر تصاعد أكثر في غرفة تغيير الملابس.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن لياو كان غاضبا من زميله كريستيان بوليسيتش بسبب عدم التمرير له في موقفين.

ووفقا للصحيفة، فإن أليجري اضطر للتدخل والفصل بينهما.

واعترض اللاعب البرتغالي على أليجري أثناء تبديله في مباراة لاتسيو، مما أدى إلى ذهاب مايك مانيان قائد الفريق لكي يخرج بشكل أسرع.

وذكر موقع توتو ميركاتو ويب في وقت سابق أن ميلان أصبح منفتحا على إمكانية رحيل لياو بعد اعتراضه على ماسيميليانو أليجري.

وينتهي عقد لياو مع ميلان في 2028.

وأخفق ميلان في إشعال صراع القمة لـ الدوري الإيطالي بالخسارة من لاتسيو بنتيجة 1-0 في الجولة 29 على ملعب الأولمبيكو.

ولم يستغل الروسونيري تعثر إنتر بالتعادل مع أتالانتا بنتيجة 1-1 السبت من أجل تقليص الفارق لـ 5 نقاط مع النيراتزوري المتصدر، فخسر ليصبح الفارق 8 نقاط.

وخسر ميلان أمام لاتسيو للمرة الثانية هذا الموسم بعدما أقصاه نسور العاصمة من دور الـ 16 لكأس إيطاليا هذا الموسم.

فوز فريق العاصمة الإيطالية رفع رصيد الفريق لـ 40 نقطة في المركز التاسع.

فيما ظل ميلان ثانيا برصيد 60 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر.

وسيحل إنتر ضيفا على فيورنتينا في الجولة المقبلة، فيما يستضيف ميلان على ملعب سان سيرو فريق تورينو.

