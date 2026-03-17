لابورتا: فليك سيمدد عقده مع برشلونة حتى 2028

كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة عن اتفاقه مع هانز فليك مدرب الفريق على تمديد عقده، وذلك بعد فوزه في انتخابات رئاسة النادي وتجديد الثقة فيه لولاية جديدة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فليك الحالي مع نادي برشلونة في صيف 2027.

وقال لابورتا عبر إذاعة RAC1: "سنعلن قريبا عن تجديد التعاقد مع هانز فليك. نود تمديد عقده حتى عام 2028، مع خيار التجديد لمدة سنة واحدة في كل موسم".

وأضاف "لقد وافق فليك على تمديد عقده لأنه يشعر براحة كبيرة معنا".

وتوج فليك مع برشلونة بالدوري الإسباني موسم 2024‑2025، وكأس إسبانيا في الموسم نفسه، وكأس السوبر الإسباني 2025.

وحقق البلوجرانا الفوز في 34 مباراة من أصل 44 مباراة لعبها هذا الموسم في مختلف المسابقات تحت قيادة المدرب الألماني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني حاليا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.