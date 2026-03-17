تقرير: باستوني يدرس إمكانية الرحيل من إنتر.. وهذه طلبات ناديه المادية

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 11:30

كتب : FilGoal

يدرس أليساندرو باستوني لاعب إنتر إمكانية الرحيل من ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن باستوني يدرس إمكانية الرحيل من ناديه في الصيف المقبل.

ووفقا للصحيف، فإن إنتر سيطلب الحصول على 50-70 مليون يورو مع وجود اهتمام من برشلونة وعدة أندية إنجليزية.

اللاعب الإيطالي يحصل على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو.

وينتهي تعاقد المدافع مع إنتر في 2028.

ومر باستوني بفترة صعبة بعد اعترافه بادعاء السقوط في مباراة يوفنتوس وحصول بيير كالولو على البطاقة الحمراء.

وتعرض باستوني لصافرات استهجان في مباراة فريقه ضد ليتشي وميلان من جماهير منافسيه بسبب تصرفه.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 35 مباراة مع إنتر في الموسم الحالي وصنع 6 أهداف وسجل هدفين.

وتعاقد إنتر مع باستوني في صيف 2017 مقابل 31 مليون يورو قادما من أتالانتا وتركه معارا لمدة موسم.

وأعير مرة أخرى إلى بارما لمدة موسم ثم استقر في النيراتزوري منذ صيف 2019.

