سبورت: برشلونة يثق تماما في حمزة عبد الكريم.. وهذا ما يطلبه منه
الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 10:55
كتب : FilGoal
يثق نادي برشلونة تماما في إمكانيات حمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب.
حمزة عبد الكريم
النادي : برشلونة
تلقى شباب برشلونة هزيمة كبيرة أمام ريال بيتيس بنتيجة 4-1 في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب بمشاركة عبد الكريم.
وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يثق كليا في إمكانيات حمزة عبد الكريم.
ووفقا للصحيفة، فإن النادي يطلب منه الصبر والتقدم خطوة بخطوة لأن هناك قناعة تامة به وإمكانية إحداث تأثير كبير مستقبلا.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يكرر الأداء المثير للإعجاب ضد ريال بيتيس في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب، لكن هناك ثقة كاملة في إمكانياته.
وشارك حمزة عبد الكريم في المباراة كاملة.
وانتقل عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.
نرشح لكم
لا جازيتا: لياو غضب من بوليسيتش وأليجري تدخل للفصل بينهما تقرير: باستوني يدرس إمكانية الرحيل من إنتر.. وهذه طلبات ناديه المادية ملعب إسبانيول الأقرب لاستضافة لقاء مصر وإسبانيا الودي مواعيد مباريات الثلاثاء 17 مارس.. بيراميدز في كأس مصر ودوري أبطال أوروبا تقرير: منافسة قوية بين ثنائي ميلان على ناثان أكي بعد اعتراضه على أليجري.. تقرير: ميلان منفتح على بيع لياو فيورنتينا يضرب كريمونيزي برباعية ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط ولفرهامبتون يواصل المفاجآت ويتعادل مع برينتفورد