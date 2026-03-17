سبورت: برشلونة يثق تماما في حمزة عبد الكريم.. وهذا ما يطلبه منه

يثق نادي برشلونة تماما في إمكانيات حمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب.

تلقى شباب برشلونة هزيمة كبيرة أمام ريال بيتيس بنتيجة 4-1 في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب بمشاركة عبد الكريم.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يثق كليا في إمكانيات حمزة عبد الكريم.

ووفقا للصحيفة، فإن النادي يطلب منه الصبر والتقدم خطوة بخطوة لأن هناك قناعة تامة به وإمكانية إحداث تأثير كبير مستقبلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يكرر الأداء المثير للإعجاب ضد ريال بيتيس في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب، لكن هناك ثقة كاملة في إمكانياته.

وشارك حمزة عبد الكريم في المباراة كاملة.

وانتقل عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.