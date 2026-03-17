مواعيد مباريات الثلاثاء 17 مارس.. بيراميدز في كأس مصر ودوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 10:24

كتب : FilGoal

بيراميدز

تقام مباراة في الدور الـ 8 من بطولة كأس مصر بين بتروجت وبيراميدز.

وعلى الجانب الآخر من العالم، تلعب مباريات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت طريق بيراميدز - نهضة بركان يخطف تعادلا في +98 أمام الهلال السوداني مدرب الجيش الملكي: ما حدث أمام بيراميدز لم يعجبني دوري أبطال إفريقيا – بيراميدز يقتنص تعادلا ثمينا أمام الجيش الملكي

كأس مصر

بتروجت × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة أون سبورت.

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

تشيلسي × باريس سان جيرمان.. تقام المباراة في تمام العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

أرسنال × باير ليفركوزن.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

سبورتنج لشبونة × بودو جليمت.. تقام المباراة فيف تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت الأهلي يحتج على قرارات كاف ويتمسك بحقه في الاستئناف قبل مباراة الترجي حسام عبد المنعم: هدفي تقديم عناصر شابة مميزة للفريق الأول في الزمالك الزمالك يقرر تعيين حسام عبد المنعم مديرا لأكاديمية النادي الـ 12.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات سانت إتيان بوميل يقرر إراحة لاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي طائرة خاصة تنقل الترجي إلى القاهرة قبل يومين من لقاء الأهلي الأعلى للإعلام يعلن إيقاف مذيعة قناة الزمالك.. وإلزام بدفع 100 ألف جنيه
أخر الأخبار
ملعب إسبانيول الأقرب لاستضافة لقاء مصر وإسبانيا الودي 7 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: برشلونة يثق تماما في حمزة عبد الكريم.. وهذا ما يطلبه منه 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الثلاثاء 17 مارس.. بيراميدز في كأس مصر ودوري أبطال أوروبا 42 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: منافسة قوية بين ثنائي ميلان على ناثان أكي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد اعتراضه على أليجري.. تقرير: ميلان منفتح على بيع لياو 9 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت 9 ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يحتج على قرارات كاف ويتمسك بحقه في الاستئناف قبل مباراة الترجي 10 ساعة | الكرة الإفريقية
ألفاريز: أرى نفسي كقائد لـ أتلتيكو مدريد في عام 2035 10 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
