مواعيد مباريات الثلاثاء 17 مارس.. بيراميدز في كأس مصر ودوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 10:24
كتب : FilGoal
تقام مباراة في الدور الـ 8 من بطولة كأس مصر بين بتروجت وبيراميدز.
وعلى الجانب الآخر من العالم، تلعب مباريات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
كأس مصر
بتروجت × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة أون سبورت.
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.
تشيلسي × باريس سان جيرمان.. تقام المباراة في تمام العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.
أرسنال × باير ليفركوزن.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.
سبورتنج لشبونة × بودو جليمت.. تقام المباراة فيف تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 2.
