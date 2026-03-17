بعد اعتراضه على أليجري.. تقرير: ميلان منفتح على بيع لياو

سئم ميلان من تصرفات رافاييل لياو لاعب الفريق بعد اعتراضه على ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق.

واعترض اللاعب البرتغالي على أليجري أثناء تبديله في مباراة لاتسيو، مما أدى إلى ذهاب مايك مانيان قائد الفريق لكي يخرج بشكل أسرع.

وبحسب موقع توتو ميركاتو ويب فإن ميلان أصبح منفتحا على إمكانية رحيل لياو بعد اعتراضه على ماسيميليانو أليجري.

ووفقا للموقع فإن النادي الإيطالي سئم من انتظار لياو لكي ينضج.

وينتهي عقد لياو مع ميلان في 2028.

وأخفق ميلان في إشعال صراع القمة لـ الدوري الإيطالي بالخسارة من لاتسيو بنتيجة 1-0 في الجولة 29 على ملعب الأولمبيكو.

ولم يستغل الروسونيري تعثر إنتر بالتعادل مع أتالانتا بنتيجة 1-1 السبت من أجل تقليص الفارق لـ 5 نقاط مع النيراتزوري المتصدر، فخسر ليصبح الفارق 8 نقاط.

وخسر ميلان أمام لاتسيو للمرة الثانية هذا الموسم بعدما أقصاه نسور العاصمة من دور الـ 16 لكأس إيطاليا هذا الموسم.

فوز فريق العاصمة الإيطالية رفع رصيد الفريق لـ 40 نقطة في المركز التاسع.

فيما ظل ميلان ثانيا برصيد 60 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر.

وسيحل إنتر ضيفا على فيورنتينا في الجولة المقبلة، فيما يستضيف ميلان على ملعب سان سيرو فريق تورينو.