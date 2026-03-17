قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت

أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي ستخوض مباراة بتروجت.

ويستعد بيراميدز لمواجهة بتروجت اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر.

وتشهد القائمة غياب مروان حمدي، بينما يقود فيستون ماييلي خط الهجوم.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم.

الوسط: مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - إيفرتون دا سيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف "قطة" - مصطفى فتحي.

الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف إبراهيم "أوباما" - دودو الجباس.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر، بينما يلعب في نصف النهائي الآخر، زد ضد طلائع الجيش.