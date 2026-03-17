قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 01:11

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي ستخوض مباراة بتروجت.

ويستعد بيراميدز لمواجهة بتروجت اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر.

وتشهد القائمة غياب مروان حمدي، بينما يقود فيستون ماييلي خط الهجوم.

أخبار متعلقة:
طريق بيراميدز - نهضة بركان يخطف تعادلا في +98 أمام الهلال السوداني مدرب الجيش الملكي: ما حدث أمام بيراميدز لم يعجبني دوري أبطال إفريقيا – بيراميدز يقتنص تعادلا ثمينا أمام الجيش الملكي تشكيل الجيش الملكي – يوسف الفحلي يقود الهجوم أمام بيراميدز

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم.

الوسط: مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - إيفرتون دا سيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف "قطة" - مصطفى فتحي.

الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف إبراهيم "أوباما" - دودو الجباس.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر، بينما يلعب في نصف النهائي الآخر، زد ضد طلائع الجيش.

نرشح لكم
الأهلي يحتج على قرارات كاف ويتمسك بحقه في الاستئناف قبل مباراة الترجي خبر في الجول – الأهلي يحتج على حرمان جمهوره ضد الترجي.. وجلسة طارئة في كاف لاتخاذ القرار حسام عبد المنعم: هدفي تقديم عناصر شابة مميزة للفريق الأول في الزمالك خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد أوتوهو في كأس الكونفدرالية الزمالك يقرر تعيين حسام عبد المنعم مديرا لأكاديمية النادي الـ 12.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات سانت إتيان الأعلى للإعلام يعلن إيقاف مذيعة قناة الزمالك.. وإلزام بدفع 100 ألف جنيه مصدر من المنتخب لـ في الجول: نتابع حالة عبد المنعم بعد الإصابة.. وهذا موقفه من توقف مارس
أخر الأخبار
تقرير: منافسة قوية بين ثنائي ميلان على ناثان أكي ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد اعتراضه على أليجري.. تقرير: ميلان منفتح على بيع لياو ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يحتج على قرارات كاف ويتمسك بحقه في الاستئناف قبل مباراة الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
ألفاريز: أرى نفسي كقائد لـ أتلتيكو مدريد في عام 2035 ساعة | الدوري الإسباني
نيمار: عدم استدعائي لمنتخب البرازيل أمر مؤسف.. والحلم ما زال قائما ساعة | أمريكا
بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "فراعنة 2009" من أجل جيل ذهبي للكرة المصرية 2 ساعة | تقرير في الجول
فيورنتينا يضرب كريمونيزي برباعية ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط 2 ساعة | الكرة الأوروبية
