ألفاريز: أرى نفسي كقائد لـ أتلتيكو مدريد في عام 2035

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 01:02

شدد جوليان ألفاريز على رغبته في الاستمرار بأتلتيكو مدريد حتى عام 2035.

وقال ألفاريز عبر حساب الدوري الإسباني على إنستاجرام: "في 2035 سيصبح عمري 35 عاما، وأرى نفسي في ذلك الوقت كمحارب قديم في أتلتيكو مدريد مثل أوبلاك وكوكي وجريزمان، بعد كل هذه التجربة، أرى نفسي منعكسا فيهم وأقوم بدور القائد وزعيم المجموعة".

وربطت العديد من التقارير المهاجم الأرجنتيني بالانتقال لبرشلونة في الصيف المقبل.

أخبار متعلقة:
ألفاريز يكشف حقيقة رغبته في الانتقال لبرشلونة تشكيل أتلتيكو مدريد – ألفاريز يقود الهجوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس بهدف ألفاريز.. أتلتيكو مدريد يخطف فوزا شاقا أمام أوفييدو "نرغب في ضم العديد من اللاعبين".. ديكو يكشف حقيقة مفاوضات ألفاريز

وقال ألفاريز في وقت سابق للصحفيين: "ليس لدي ما أقوله، هذه مجرد أقاويل. على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون كثيرا، لكني لم أقل شيئا قط".

وأضاف "الموسم المقبل؟ لا أعرف ربما سأبقى، وربما لا. أنا بخير هنا (أتلتيكو مدريد)، ونحن سعداء جدا بالمنافسة في جميع البطولات، وهذا أمر رائع".

وقاد ألفاريز نادي أتليتكو لفوز عريض على حساب توتنام بنتيجة 5-2 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم ألفاريز في وصول أتلتيكو غلى نهائي كأس ملك إسبانيا والإطاحة ببرشلونة من نصف النهائي.

ويلعب المتأهل من أتلتيكو مدريد ضد توتنام، أمام الفائز من مواجهتي برشلونة ضد نيوكاسل والتي انتهت ذهابا بالتعادل بهدف لكل فريق بإنجلترا.

نرشح لكم
لابورتا: موقف راشفورد يعتمد على رؤية ديكو سبورت: ليفاندوفسكي أمام عروض تركية مغرية تقربه من عدم الاستمرار مع برشلونة فليك: سجلنا خمسة أهداف وحصدنا نقاط المباراة لكن نحتاج للتحسن لابورتا بعد فوزه في الانتخابات: لن يوقفنا أحد.. وسنواصل العمل من أجل برشلونة ولاية أخرى.. لابورتا يكتسح فونت في سباق رئاسة برشلونة جافي: حلمت دائما بارتداء شارة قيادة برشلونة.. وفليك كان مثل والدي برشلونة يضرب إشبيلية بخماسية وينتقم من مباراة الذهاب انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (5)-(2) إشبيلية
تقرير: منافسة قوية بين ثنائي ميلان على ناثان أكي 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد اعتراضه على أليجري.. تقرير: ميلان منفتح على بيع لياو 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت 43 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يحتج على قرارات كاف ويتمسك بحقه في الاستئناف قبل مباراة الترجي 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
ألفاريز: أرى نفسي كقائد لـ أتلتيكو مدريد في عام 2035 53 دقيقة | الدوري الإسباني
نيمار: عدم استدعائي لمنتخب البرازيل أمر مؤسف.. والحلم ما زال قائما ساعة | أمريكا
بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "فراعنة 2009" من أجل جيل ذهبي للكرة المصرية ساعة | تقرير في الجول
فيورنتينا يضرب كريمونيزي برباعية ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط ساعة | الكرة الأوروبية
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
