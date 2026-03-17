ألفاريز: أرى نفسي كقائد لـ أتلتيكو مدريد في عام 2035

شدد جوليان ألفاريز على رغبته في الاستمرار بأتلتيكو مدريد حتى عام 2035.

وقال ألفاريز عبر حساب الدوري الإسباني على إنستاجرام: "في 2035 سيصبح عمري 35 عاما، وأرى نفسي في ذلك الوقت كمحارب قديم في أتلتيكو مدريد مثل أوبلاك وكوكي وجريزمان، بعد كل هذه التجربة، أرى نفسي منعكسا فيهم وأقوم بدور القائد وزعيم المجموعة".

وربطت العديد من التقارير المهاجم الأرجنتيني بالانتقال لبرشلونة في الصيف المقبل.

وقال ألفاريز في وقت سابق للصحفيين: "ليس لدي ما أقوله، هذه مجرد أقاويل. على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون كثيرا، لكني لم أقل شيئا قط".

وأضاف "الموسم المقبل؟ لا أعرف ربما سأبقى، وربما لا. أنا بخير هنا (أتلتيكو مدريد)، ونحن سعداء جدا بالمنافسة في جميع البطولات، وهذا أمر رائع".

وقاد ألفاريز نادي أتليتكو لفوز عريض على حساب توتنام بنتيجة 5-2 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم ألفاريز في وصول أتلتيكو غلى نهائي كأس ملك إسبانيا والإطاحة ببرشلونة من نصف النهائي.

ويلعب المتأهل من أتلتيكو مدريد ضد توتنام، أمام الفائز من مواجهتي برشلونة ضد نيوكاسل والتي انتهت ذهابا بالتعادل بهدف لكل فريق بإنجلترا.