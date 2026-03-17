بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "فراعنة 2009" من أجل جيل ذهبي للكرة المصرية

يمثل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 أحد المشاريع الكروية الواعدة التي تراهن عليها الكرة المصرية في السنوات المقبلة، في ظل ظهور جيل جديد من اللاعبين الذين بدأوا بالفعل في لفت الأنظار داخل قطاعات الناشئين بالأندية الكبرى، إلى جانب بعض التجارب الاحترافية المبكرة.

وتراهن الكرة المصرية على أن يكون منتخب مصر مواليد 2009 نواة حقيقية لمنتخبات الشباب والأولمبي ثم المنتخب الأول في المستقبل، في ظل المؤشرات الإيجابية التي يقدمها اللاعبون مع أنديتهم.

ويقود حسين عبد اللطيف منتخب مصر للناشئين، في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين (تحت 17 عامًا).

ويعتمد منتخب مصر 2009 على اللاعبين المحليين بالإضافة إلى أسماء محترفة مميزة مثل عمر فودة لاعب النصر الإماراتي وأمير حسن لاعب أوتريخت الهولندي وأحمد محروس لاعب أكاديمية رايت تو دريم.

ويستعرض FilGoal.com أبرز نجوم منتخب مصر 2009 تحت قيادة المدرب حسين عبد اللطيف كالتالي:

جوكر النصر الإماراتي

وُلد عمر فودة في 2 أبريل 2009 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعلق بكرة القدم منذ أن كان صغيرا متأثرا بشقيقه أدهم فودة لاعب جو أهيد إيجلز الهولندي الحالي.

وبدأ عمر فودة خطواته الأولى في كرة القدم من خلال أكاديمية النادي المصري بالإمارات، ومع بروز موهبته اللافتة، انتقل لاحقًا إلى نادي عجمان وهو في الثامنة من عمره، ليستمر موسمًا قبل أن ينتقل إلى نادي جديد.

وبعد تلقيه عدة عروض داخل الإمارات، انتقل فودة الصغير إلى نادي النصر، أحد أعرق الأندية الإماراتية، والذي يُعرف بلقب “العميد”.

ومنذ انضمامه للنادي، بدأ رحلة تطور طويلة داخل قطاع الناشئين، تدرج خلالها في مختلف الفئات العمرية حتى أصبح أحد أبرز لاعبي النادي في قطاع الناشئين وقائد للفريق.

كما شارك فودة في بعض الفترات مع فريق تحت 19 عامًا رغم صغر سنه، ونجح في الظهور بشكل جيد، ليشارك في أكثر من فئة عمرية بالنادي الإماراتي.

كما حصل عمر على منحة كاملة للانضمام إلى أكاديمية نادي برشلونة في دبي، حيث شارك في برامج تدريبية متقدمة وبطولات دولية أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتلقى أيضا برامج تدريبية متطورة في أكاديميتي أياكس أمستردام الهولندي بنفيكا البرتغالي.

ويشغل فودة مركز لاعب الوسط المدافع (رقم 6)، إذ يقوم يتميز بقدرته على قطع الكرات وقراءة اللعب وتنظيم الهجمات من الخلف.

كما يستطيع اللعب أيضًا في مركز الوسط المتقدم (رقم 8) بفضل قدرته على التقدم بالكرة وصناعة الفرص، كما يجيد في مركز قلب الدفاع.

ورغم تواجده في الأدوار الدفاعية إلا أنه قادر على المساهمات التهديفية، إذ تمكن في أحد المواسم من تسجيل أكثر من 12 هدفًا مع فريقه.

ولعب عمر فودة خلال الموسم الحالي 19 مباراة مع ناديه النصر، قدم 8 تمريرات حاسمة.

ويعد النجم البلجيكي كيفين دي بروين نموذج لاعب الوسط المتكامل بالنسبة لعمر فودة، إذ يرى فيه المثال المثالي للاعب رقم 8 القادر على الجمع بين صناعة اللعب وتسجيل الأهداف، كما يعتبر بيدري نجم برشلونة مثله الأعلى.

نجل محمد يوسف

نشأ آدم محمد يوسف في بيت كروي، إذ أن والده هو نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بدأ آدم في أكاديمية أتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى الأهلي.

ويجيد آدم في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، ويلعب والده دورًا مهمًا في تطويره، إذ يحرص على نقل خبراته الفنية إليه يوميًا.

ومن أبرز النصائح التي يكررها له أن المدافع الذكي يجب أن يظل واقفًا على قدميه أطول وقت ممكن، لأن التدخل الأرضي أو "التاكلينج" يجب أن يكون الحل الأخير وليس الأول بالنسبة للمدافع.

ويؤمن آدم بفكرة الظهير العصري في كرة القدم الحديثة؛ فالظهير لم يعد مجرد مدافع ملازم للخط، بل لاعب يشارك في بناء الهجمة وصناعتها إلى جانب واجباته الدفاعية.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية في نوفمبر 2024 خلال مباراة لفريق الأهلي مواليد 2009 أمام الإسماعيلي، إثر اصطدام مع الحارس أثناء محاولة تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء.

وأظهرت الفحوصات إصابته بشرخ في عظام الوجه وارتجاج في المخ، ما استدعى بقاءه تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة قبل بدء برنامج العلاج.

ويعتبر آدم، البرغوث الأرجنتيني مثله الأعلى بسبب مهاراته الاستثنائية، أما محليا فيحب وائل جمعة ومحمد أبو تريكة.

سيف الدين تامر

بدأ سيف الدين تامر رحلته داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي منذ ما يقرب من عشر سنوات، بعدما لفت الأنظار بقدراته البدنية والفنية في إحدى الأكاديميات.

وهناك التقطه عين المدرب تامر حفني الذي رأى فيه مشروع لاعب مميز في مركز الظهير الأيسر، كما أشاد بالدور الكبير الذي يلعبه مدربه ميدو ماهر في تشكيل شخصية اللاعبين داخل الفريق، من خلال التركيز على ثلاثة مبادئ أساسية، الالتزام، اللعب السهل، وتنفيذ التعليمات بدقة داخل الملعب.

ويتحدث سيف بعقلية تتجاوز عمره، إذ يؤكد أن أول درس تعلمه داخل الأهلي هو القتال حتى اللحظة الأخيرة، ويرى أن ارتداء القميص الأحمر ليس مجرد تمثيل لفريق، بل مسؤولية تاريخية تجاه جماهير النادي وتاريخه الحافل بالبطولات.

ويضع سيف هدفاً واضحاً أمامه منذ الآن، وهو الوصول إلى الفريق الأول للنادي الأهلي والمساهمة في تحقيق البطولات، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

رغم أنه يشغل مركز الظهير الأيسر، فإن سيف يمتلك نزعة هجومية واضحة، ويعتبر سيف تامر، النجم التونسي علي معلول نموذجا للظهير الأيسر، أما على المستوى العالمي فيحب البرازيلي مارسيلو.

الزئبقي

بدأ أحمد صفوت رحلته مع كرة القدم مع نادي الصيد وهو في الخامسة من عمره، قبل أن ينتقل إلى الزمالك عندما كان في السادسة والنصف تقريباً.

وعند وصوله إلى النادي، لم يكن هناك فريق في سنه آنذاك، فخضع للاختبارات مع فريق مواليد 2007 رغم فارق العمر.

ولفت صفوت الصغير أنظار المدرب سيد سلامة الذي منحه الفرصة للتدرب مع الفريق الأكبر سناً، حيث بدأ تدريجياً في المشاركة مع مواليد 2007 ثم 2008، قبل أن يتم قيده لاحقاً في فئة مواليد 2009.

وأطلق سامي الشيشيني لقب "الزئبقي"، بسبب تحركاته السريعة وقدرته على المراوغة، كما كان للمدرب إسلام مأمون دور مهم في مسيرته، إذ كان أول مدرب يتولى تدريبه بعد قيده رسمياً في الفريق، ومنحه شارة قيادة فريق الزمالك مواليد 2009 في سن مبكرة.

وخلال تلك الفترة قاد صفوت فريقه للتتويج ببطولة الجيزة، كما توج هدافاً للمسابقة برصيد 23 هدفاً.

ويلعب والده الدور الأكبر في مسيرته الكروية، حيث كان السبب في انضمامه إلى الزمالك منذ البداية.

ويحرص دائماً على متابعة تفاصيل حياته اليومية، سواء في التدريب أو التغذية أو مواعيد النوم، إلى جانب التأكيد على أهمية الدراسة بجانب كرة القدم.

ويؤكد اللاعب أنه يستمع إلى نصائح والده خارج الملعب، بينما يلتزم داخل الملعب بتعليمات المدرب فقط.

ولعب صفوت 13 مباراة هذا الموسم نجح في تسجيل 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

يحلم أحمد صفوت بالوصول إلى الفريق الأول في الزمالك والمساهمة في تحقيق البطولات للنادي، قبل التفكير في الاحتراف الخارجي، ويؤمن أن الالتزام والانضباط والعمل اليومي هي الطريق الحقيقي لتحقيق هذا الهدف.

نجوم منتخب مصر 2009

ويضم جيل منتخب مصر مواليد 2009 تحت قيادة حسين عبد اللطيف، مجموعة واعدة من المواهب التي تنشط في مراكز مختلفة بين الأندية المحلية والمحترفة في الخارج.

ويبرز في حراسة المرمى محمد عبيد، حارس الأهلي المولود في مايو 2010، الذي يمتلك قامة تصل إلى 183 سم، وقد شارك هذا الموسم في 13 مباراة نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات بينما استقبل مرماه 12 هدفاً.

كما يظهر مالك الحجار حارس مرمى الزمالك المولود في مايو 2009، الذي يتمتع بطول يصل إلى 185 سم، حيث خاض هذا الموسم 28 مباراة نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 14 لقاءً، بينما استقبل مرماه 23 هدفاً.

ويظهر في حراسة المرمى أيضاً ياسين هشام محسن، حارس مرمى الأهلي الذي يبلغ طوله 185 سم، حيث خاض هذا الموسم 13 مباراة، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 8 مباريات، بينما استقبلت شباكه 13 هدفاً.

وفي خط الدفاع، تظهر خيارات قوية ومتنوعة تبدأ من سيف تامر محمد، مدافع نادي زد بطول 184 سم، الذي لعب 20 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

كما يتواجد محمد السيد محمد الشهير بـ "الديزل" لاعب الأهلي، وهو لاعب جوكر يجيد اللعب كظهير أيمن وخط وسط مدافع ومدافع، وشارك في 22 مباراة سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.

وينضم إليهم عادل علاء محمد، مدافع نادي غزل المحلة بطول 188 سم، الذي أظهر مساهمات هجومية رائعة بعدما سجل 5 أهداف في 20 مباراة، مما أدى لتصعيده للتدريب مع الفريق الأول، بالإضافة إلى ياسين تامر مدافع المقاولون العرب الذي خاض 25 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 3 أهداف.

أما على صعيد المحترفين، فيبرز قلب الدفاع أمير حسن المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي الذي يتمتع ببنية قوية وطول يصل إلى 186 سم، إذ شارك في 20 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

ويظهر في وسط الملعب أحمد محروس "ميدو" لاعب نادي رايت تو دريم، إذ شارك في 12 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين، بجانب براء محمود جلال لاعب نادي زد الذي يشغل مركز الوسط المهاجم، إذ سجل 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً خلال 13 مباراة خاضها هذا الموسم.

ويجيد محمد جمال لاعب نادي إنبي اللعب في مركزي الجناح الأيمن والظهير الأيسر، وقدم موسماً استثنائياً بمشاركته في 25 مباراة، نجح خلالها في المساهمة بـ 20 هدفاً، حيث سجل 10 أهداف وصنع 10.

ويبرز أيضاً يوسف عثمان لاعب نادي زد، الذي يشغل مركزي خط الوسط المهاجم والجناح الأيسر، وشارك في 24 مباراة هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف وصناعة 10.

وخاض مهند مجدي عبد الصادق 20 مباراة خاضها هذا الموسم، نجح مهند في المساهمة بـ 13 هدفاً، إذ سجل 5 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ولعب خالد مختار عبد العزيز لاعب نادي زد 22 مباراة خاضها هذا الموسم، ونجح 13 هدفاً.

يُقدم زياد سعودي موسمًا استثنائيًا بقميص نادي بيراميدز، حيث أثبت فاعلية هجومية مرعبة في مركز الجناح الأيسر، إذ نجح في المساهمة بـ 32 هدفًا خلال 24 مباراة فقط، إذ نجح 16 هدفًا وصناعته لـ 16 تمريرة حاسمة.

قائمة منتخب مصر 2009

حراسة المرمى: مالك عمرو عبد الخالق - محمد عبيد عاطف - ياسين هشام حنفي.

خط الدفاع: محمد السيد محمد - سيف الدين تامر - آدم محمد يوسف - سيف تامر محمد - عبد الله عمرو محمد - عادل علاء محمد - ياسين تامر أبو القاسم – أمير حسن – عمر فودة.

خط الوسط: سيف كريم عادل - عمر عبدالرحيم ناجح - براء محمود جلال - أحمد صفوت - مهند مجدي عبد الصادق - أحمد بشير السيد – أحمد السيسي – دانيال تامر وهبي – محمد جمال محمد – عاصم أحمد فتحي – زياد سعودي.

وفي الهجوم: عبدالعزيز خالد شعبان - خالد مختار عبد العزيز - أدهم محمد حسيب.