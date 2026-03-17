فيورنتينا يضرب كريمونيزي برباعية ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 00:12

كتب : FilGoal

فاز فيورنتينا على منافسه كريمونيزي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فابيانو باريزي وروبرتو بيكولي ودودو وألبرت جودموندسون أهداف فيورنتينا، بينما أحرز ديفيد أوكيريكي هدف كريمونيزي.

وعاد فيورنتينا مرة أخرى لتحقيق الانتصارات بعد الخسارة من أودينيزي 3-0، والتعادل مع بارما دون أهداف.

ويعد الفوز على كريمونيزي مهم للغاية، لأنه منافس مباشر معه من أجل البقاء في الكالتشيو الموسم المقبل.

وكان فيورنتينا متفوقا على كريمونيزي بنقطة واحدة قبل المباراة، ولذلك فتمكن فيولا من زيادة الفارق.

وافتتح باريزي النتيجة في الدقيقة 25 من صناعة رولاندو ماندراجورا.

ثم ضاعف بيكولي الفارق في الدقيقة 32 من صناعة روبن جوسينس.

واستطاع دودو أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 49 من صناعة جودموندسون.

وقلص أوكيريكي النتيجة من صناعة فيديريكو تشيكيريني في الدقيقة 57، قبل أن ينهي جودموندسون آمال كريمونيزي بتسجيل هدف رابع من صناعة بيكولي.

وللمرة الأولى يستطيع بيكولي أن يسجل ويصنع في نفس المباراة خلال مسيرته الكروية وذلك بعد خوضه 158 مباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة 28 في المركز الـ 16، بينما توقف رصيد كريمونيزي عند النقطة 24 في المركز الـ 18.

