حسام عبد المنعم: هدفي تقديم عناصر شابة مميزة للفريق الأول في الزمالك

الإثنين، 16 مارس 2026 - 23:31

كتب : إبراهيم رمضان

أعرب حسام عبد المنعم، لاعب الزمالك السابق عن سعادته البالغة بتعيينه مديرًا فنيًا لأكاديمية كرة القدم الرئيسية بالقلعة البيضاء، مشددًا على أن هذا يعد شرفًا كبيرًا يتمنى أن يكون جديرًا به ويقدم كل ما لديه في سبيل خدمة ناديه الكبير.

وأضاف عبد المنعم، في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، أنه شعر أيضًا بالسعادة، بعد رد فعل جماهير الزمالك ومساندتهم الكبيرة له، عقب تصريحاته الأخيرة، مشيرًا إلى أنهم سند لجميع أبناء النادي، الذين خدموه بكل إخلاص.

كما وجه المدير الفني الجديد لأكاديمية كرة القدم، الشكر لمجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين، لبيب، وهشام نصر نائب رئيس النادي، وبقية أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد ثقتهم في شخصه، ونيله شرف إسناد المنصب الجديد له، مشيدًا في الوقت نفسه بحازم إمام، مسئول قطاعات الكرة بالزمالك، بعدما تواصل معه منذ اللحظة الأولى، وكان حلقة الوصل بينه والإدارة وتأكيده أنه مرحب به في بيته.

أخبار متعلقة:
وأوضح عبد المنعم: "هدفي في الفترة المقبلة هو العمل على إبراز وتقديم عناصر موهوبة من الأكاديمية، لفرق الناشئين والشباب، وذلك لخدمة الفريق الأول مستقبلًا مثلما هي الحال دائمًا داخل النادي، حيث يكون أبناؤه حاملين لواء الدفاع عنه وخدمته في أي موقع".

كان مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تعيين حسام عبد المنعم، نجم فريق الكرة السابق، في منصب المدير الفني لأكاديمية كرة القدم الرئيسية بالقلعة البيضاء، برفقة أيمن حفني، الذي يتولى المنصب نفسه أيضًا، في خطوة تأتي، وفقًا لخطة إدارة النادي للاستفادة من نجوم الزمالك السابقين، واكتشاف أفضل المواهب المتواجدة داخل الأكاديميات، لتدعيم فرق المدرسة الأساسية “البراعم” والناشئين.

وسيبدأ حسام عبد المنعم مهام عمله في الفترة المقبلة، برفقة أيمن حفني الذي يتولى نفس المنصب أيضًا.

وسبق حسام عبد المنعم ولعب للزمالك في الفترة من 1998 وحتى 2003.

الزمالك حسام عبد المنعم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/525367/حسام-عبد-المنعم-هدفي-تقديم-عناصر-شابة-مميزة-للفريق-الأول-في-الزمالك