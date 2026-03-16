مؤتمر ديمبيلي: لا يوجد للرحيل باريس سان جيرمان ولكن

شدد عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان على عدم وجود سبب للرحيل من ناديه.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

وقال اللاعب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي: "لا يوجد سبب لعدم البقاء في باريس سان جيرمان، لكنني لست من يتفاوض ويتخذ القرارات".

وأضاف "لا أشارك في عملية التفاوض على العقود منذ بداية مسيرتي، المناقشات الخاصة بعقودي تتم بين النادي ووكيل أعمالي".

وأكمل "أنا أكثر إصرارا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مجددا مع باريس سان جيرمان، متحفز للغاية، أعلم أنني عانيت من الإصابات، لكنني بحاجة إلى إثبات نفسي".

وأتم "أحب الحصول على الكرة كثيرا والمراوغات، لكن لعمل ذلك يجب أن أكون جاهزا بنسبة 100%".

وفاز باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين.