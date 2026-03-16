مؤتمر لويس إنريكي: لن نكرر سيناريو مباراة أستون فيلا أمام تشلسي

يأمل لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان بألا يكرر فريقه سيناريو ما حدث ضد أستون فيلا في الموسم الماضي خلال مواجهة تشيلسي المرتقبة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة الإياب دائما ما تكون مختلفة لأن المنافس يحاول تعديل النتيجة، لكن نحن مستعدون لخوض هذا النوع من المباريات".

وأضاف "ستكون هناك لحظات من الصعب التعامل معها وأيضا سنعاني، لكن هدفنا هو الفوز".

وأتم "مباراتنا أمام أستون فيلا في الموسم الماضي أكبر مثال على أقوله وما يمكن أن يحدث، علينا تجنب تكرار الأمر ضد تشيلسي".

وانتصر باريس سان جيرمان على أستون فيلا في دور ذهاب ربع النهائي خلال الموسم الماضي 3-1 ثم خسر الإياب 3-2 ليتأهل بصعوبة إلى نصف النهائي.

وفاز باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين.