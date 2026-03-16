مؤتمر لويس إنريكي: لن نكرر سيناريو مباراة أستون فيلا أمام تشلسي

الإثنين، 16 مارس 2026 - 22:42

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

يأمل لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان بألا يكرر فريقه سيناريو ما حدث ضد أستون فيلا في الموسم الماضي خلال مواجهة تشيلسي المرتقبة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة الإياب دائما ما تكون مختلفة لأن المنافس يحاول تعديل النتيجة، لكن نحن مستعدون لخوض هذا النوع من المباريات".

أخبار متعلقة:
روسينيور: لن نستسلم وبإمكاننا العودة على ملعبنا أمام باريس سان جيرمان مؤتمر إنريكي: كلما زادت الضجة حول باريس سان جيرمان قدمنا أداء أفضل كفاراتسخيليا: أظهرنا أمام تشيلسي أن باريس سان جيرمان قادر على فعل أي شيء باريس سان جيرمان يقسو على تشيلسي بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا

وأضاف "ستكون هناك لحظات من الصعب التعامل معها وأيضا سنعاني، لكن هدفنا هو الفوز".

وأتم "مباراتنا أمام أستون فيلا في الموسم الماضي أكبر مثال على أقوله وما يمكن أن يحدث، علينا تجنب تكرار الأمر ضد تشيلسي".

وانتصر باريس سان جيرمان على أستون فيلا في دور ذهاب ربع النهائي خلال الموسم الماضي 3-1 ثم خسر الإياب 3-2 ليتأهل بصعوبة إلى نصف النهائي.

وفاز باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين.

نرشح لكم
تقرير: منافسة قوية بين ثنائي ميلان على ناثان أكي بعد اعتراضه على أليجري.. تقرير: ميلان منفتح على بيع لياو فيورنتينا يضرب كريمونيزي برباعية ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط ولفرهامبتون يواصل المفاجآت ويتعادل مع برينتفورد تقرير: جلوس فودين على مقاعد البدلاء قد يدفعه للرحيل عن مانشستر سيتي مؤتمر ديمبيلي: لا يوجد للرحيل باريس سان جيرمان ولكن بعد طرده ضد ليفركوزن.. إيقاف نيكولاس جاكسون مباراتين تقرير: نجم نيوكاسل يجذب أنظار أرسنال
أخر الأخبار
تقرير: منافسة قوية بين ثنائي ميلان على ناثان أكي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد اعتراضه على أليجري.. تقرير: ميلان منفتح على بيع لياو 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت 14 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يحتج على قرارات كاف ويتمسك بحقه في الاستئناف قبل مباراة الترجي 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
ألفاريز: أرى نفسي كقائد لـ أتلتيكو مدريد في عام 2035 24 دقيقة | الدوري الإسباني
نيمار: عدم استدعائي لمنتخب البرازيل أمر مؤسف.. والحلم ما زال قائما 45 دقيقة | أمريكا
بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "فراعنة 2009" من أجل جيل ذهبي للكرة المصرية ساعة | تقرير في الجول
فيورنتينا يضرب كريمونيزي برباعية ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط ساعة | الكرة الأوروبية
