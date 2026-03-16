كرة طائرة – الأهلي يهزم الاتحاد السكندري في دوري السوبر

الإثنين، 16 مارس 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة

واصل الأهلي انتصاراته في دور السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال، وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري 3-0.

وفاز الأهلي على الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري السوبر، وجاءت نتائج الأشواط كالآتي 25-15 و25-10 و25-23.

ويشارك 8 فرق وهي الأهلي والزمالك وبتروجت وسبورتنج والطيران والقناة والجزيرة والاتحاد السكندري.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - زينة العلمي: كنا نستهدف إعادة لقب الكأس منذ بداية الموسم.. ونسعى للقب الخامس كرة طائرة - ندى حمدي: مواجهة الزمالك في الكأس كانت الأصعب بالموسم

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 15نقطة.

ويقام الدور النهائي بمشاركة 8 فرق على أن تلعب كل الفرق ضد بعضها البعض، ليلعب كل فريق 7 مباريات من أجل حسم الترتيب الأخير.

ومن ثم تقام الأدوار الإقصائية بمواجهة صاحب المركز الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.

وبدأت مباريات المرحلة الترتيبية يوم 6 مارس وتنتهي يوم 25 مارس.

نرشح لكم
كرة طائرة - زينة العلمي: كنا نستهدف إعادة لقب الكأس منذ بداية الموسم.. ونسعى للقب الخامس كرة طائرة - ندى حمدي: مواجهة الزمالك في الكأس كانت الأصعب بالموسم مواعيد مباريات الإثنين 16 مارس 2026.. الجولة الخامسة من دوري الطائرة كرة طائرة - الأهلي يفوز ويتصدر وخسارة الزمالك في دوري السوبر كرة طائرة – الأهلي يهزم المقاولون ويواجه الزمالك في نهائي كأس مصر للسيدات كرة طائرة – الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر للسيدات بالفوز على دلفي كرة طائرة - الزمالك يواصل انتصاراته ويهزم بتروجت في الجولة الثالثة من الدوري كرة طائرة – الأهلي يحقق الفوز الثالث في دوري السوبر أمام سبورتنج
ألفاريز: أرى نفسي كقائد لـ أتلتيكو مدريد في عام 2035 دقيقة | الدوري الإسباني
نيمار: عدم استدعائي لمنتخب البرازيل أمر مؤسف.. والحلم ما زال قائما 23 دقيقة | أمريكا
بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "الفراعنة الصغار" جيل 2009 يسعى لبناء جيل ذهبي للكرة المصرية 51 دقيقة | تقرير في الجول
فيورنتينا يضرب كريمونيزي برباعية ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
ولفرهامبتون يواصل المفاجآت ويتعادل مع برينتفورد 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأهلي يحتج على حرمان جمهوره ضد الترجي.. وجلسة طارئة في كاف لاتخاذ القرار ساعة | الكرة الإفريقية
حسام عبد المنعم: هدفي تقديم عناصر شابة مميزة للفريق الأول في الزمالك ساعة | الدوري المصري
تقرير: جلوس فودين على مقاعد البدلاء قد يدفعه للرحيل عن مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
