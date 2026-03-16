كرة طائرة – الأهلي يهزم الاتحاد السكندري في دوري السوبر
الإثنين، 16 مارس 2026 - 22:10
كتب : FilGoal
واصل الأهلي انتصاراته في دور السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال، وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري 3-0.
وفاز الأهلي على الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري السوبر، وجاءت نتائج الأشواط كالآتي 25-15 و25-10 و25-23.
ويشارك 8 فرق وهي الأهلي والزمالك وبتروجت وسبورتنج والطيران والقناة والجزيرة والاتحاد السكندري.
ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 15نقطة.
ويقام الدور النهائي بمشاركة 8 فرق على أن تلعب كل الفرق ضد بعضها البعض، ليلعب كل فريق 7 مباريات من أجل حسم الترتيب الأخير.
ومن ثم تقام الأدوار الإقصائية بمواجهة صاحب المركز الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.
وبدأت مباريات المرحلة الترتيبية يوم 6 مارس وتنتهي يوم 25 مارس.
