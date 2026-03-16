مؤتمر أرتيتا: باير ليفركوزن صاحب أسلوب لعب.. وهذا الثنائي سيغيب عن المباراة

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بمنافسه باير ليفركوزن، وكذلك كشف عن ثنائي سيغيب عن المباراة.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه باير ليفركوزن في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور الـ 16 الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "يورين تيمبر ومارتن أوديجارد سيغيبان عن المباراة للإصابة، بينما أصبح لياندرو تروسارد متاحا".

وأضاف "ما يقدمه ماكس دومان يكاد يكون مستحيلا، لكن ما حدث في الماضي ليس مهما، عليه التركيز في المباراة المقبلة".

وأكمل "حماسي على خط التماس كان بسبب حاجة الفريق للمساعدة، سأساهم بأي طريقة من أجل فريقي".

وأتم ""شاهدت مباراة باير ليفركوزن أمام بايرن ميونيخ ولعب بنفس الأسلوب، مدرب الفريق جيد جدا ولديه طريقة لعب واضحة، نحن نعرف ما يجب علينا فعله، ونأمل أن نتمكن من الفوز".

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.