روديجير: يجب أن تواجه مانشستر سيتي لتفوز بدوري الأبطال.. وأسعد بمواجهة هالاند

يرى أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد أنه سيصل إلى اتفاق مع إدارة النادي لتمديد تعاقده مع الفريق.

أنطونيو روديجر النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

وقال روديجير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد خضت الكثير من المباريات مثل تلك، فزت بدوري الأبطال مع ريال مدريد ونحن نعمل من أجل مثل تلك المباريات، لقد لعبنا ضد مانشستر سيتي عدة مرات على مدار السنوات الماضية، هم واحد من أفضل الفرق في أوروبا، وإذا أردت التتويج بالبطولة يجب أن تلعب ضد مانشستر سيتي".

وأكمل "لقد عانيت من بعض الإصابات ولكنها أصبحت من الماضي، إذا نظرت إلى المباريات الأخيرة، أنا ألعب بشكل جيد وفي حالة جيدة خلال تلك المرحلة من الموسم، لقد عملت في الأشهر الأخيرة لأكون جاهزا وأساعد الفريق وأكون مفيدا".

واستمر "إيقاف هالاند؟ لا أريد التفكير في تلك الإحصائيات، إنها فقط أرقام، لقد فاز بمعارك ضدي في المجموعات، ولاعبون مثل هالاند اللعب ضدهم صعب ومن دواعي سروري مواجهة أفضل اللاعبين، وأنا سعيد جدا بخوض مثل تلك المباريات البدنية، وهاوسن أيضا لعب مباراة جيدة وأنا لست وحيدا في الدفاع، وأتطلع بالفعل لتلك المباراة".

وعن تجديد عقده قال: "بالنسبة لي، الأهم حاليا أن أتمتع بصحة جيدة، أشعر أنني بخير وعن باقي الأمور، أنا متأكد من أننا سنصل لاتفاق للتجديد، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر".

وشدد "أشعر بخير هنا، لقد لاحظت احترام الناس وأقدر ذلك كثيرا، ولكن أحيانا لا يجب عليك فقط الحديث عن الجانب العاطفي، يجب أن أفكر أيضا في شعوري بشكل جيد ولكن أنا أحب ريال مدريد".

وكشف "لقد شاهدت الإعادة البطيئة لتدخلي على دييجو ريكو وبدا الأمر وكأنه مروعا، لكن إذا شاهدت اللقطة نفسها، لن أدخل في جدال معه لكنني لم أقتله، لا يجب المبالغة في الاحتكاك لأنه إذا دخلت ضده بشكل متعمد سأصيبه، تحدثت معه بعد المباراة ولكنها لم تكن بطاقة حمراء ولم يتم طردي ولم يكن لدي نية لإيذائه، أحب أن أكون قويا في الملعب ولكن لدي حدود لا أتجاوزها، لهذا أعتقد أن تلك التصريحات مبالغ فيها بعض الشيء، لا ينبغي أن نستمر في الحديث عن هذا".

وأردف "أعتقد أن لدي دورا مهما لأننا نلعب مع الكثير من اللاعبين الشباب، ومهمتي هي مساعدتهم وتطويرهم، على اللاعبين الشباب أن يقبلوا أنهم ليسوا سيرجيو راموس أو مالديني في بداية مسيرتهم، يجب علينا أن نزيل الضغط عنهم وأن نتحمل المسؤولية، ويجب أن نرفع القبعة للمدرب لأنه أعطاهم الثقة".

وأضاف "لقد واجهت هالاند مرات عديدة الآن. إنه لاعب من طراز عالمي وقوي جدا. أنا أحب هذه المواجهات. أما بالنسبة لمسيرتي، فأعتقد أنه في موسمي الأول أدركت أنه إذا تمكنت من التغلب عليه ومجاراة هالاند، فأنا قادر على ذلك. لكن من الرائع أن تواجه لاعبين مثل هذا. يبدو كشخص جيد".

وأتم "أتمنى ألا نصل إلى ركلات الترجيح ولكن إذا وصلت سأكون جاهزا لتحمل المسؤولية، وإذا توقف الأمر علي، سأسدد دون تردد".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو.