تقرير: توتنام يتلقى دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

تلقى توتنام هوتسبير دفعة قوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما تأكد غياب حارس مرمى الفريق الإسباني يان أوبلاك عن اللقاء بسبب الإصابة.

ويستضيف توتنام نظيره أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء على ملعب توتنام هوتسبير ستاديوم بمعنويات مرتفعة نسبيًا عقب تعادله 1-1 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم ذلك، يواجه فريق المدرب إيجور تودور مهمة صعبة للغاية لتعويض خسارته القاسية في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2 على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وشهدت مباراة الذهاب أزمة في حراسة مرمى توتنام بعدما دفع تودور بالحارس أنتونين كينسكي بدلًا من جويلمو فيكاريو، لكنه اضطر لاستبداله بعد 17 دقيقة فقط عقب ارتكابه خطأين فادحين.

ولم يظهر فيكاريو بالمستوى المأمول أيضًا في مواجهة ليفربول بعدما اهتزت شباكه من ركلة حرة سجلها دومينيك سوبوسلاي، لكنه يظل المرشح لحراسة مرمى توتنام أمام أتلتيكو.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، سيغيب يان أوبلاك عن مباراة الإياب في لندن بسبب إصابة عضلية في الجنب، وهي الإصابة التي أبعدته أيضًا عن فوز أتلتيكو مدريد على خيتافي في الدوري الإسباني.

ومن غير المتوقع أن يتعافى الحارس السلوفيني في الوقت المناسب للمباراة، كما تحوم الشكوك حول لحاقه بديربي مدريد أمام ريال مدريد يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن يعتمد أتلتيكو مدريد على الحارس الأرجنتيني خوان موسو بدلًا من أوبلاك، علمًا بأن ظهوره الوحيد في دوري الأبطال هذا الموسم كان خلال الفوز 2-1 على إنتر ميلان في مرحلة الدوري.

ويمتلك موسو أرقامًا جيدة مع أتلتيكو هذا الموسم، إذ حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة من أصل 17 شارك فيها، كما أصبح أول حارس في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين يحافظ على نظافة شباكه في أول أربع مباريات له بالمسابقة.

ولن يكون أوبلاك الغائب الوحيد عن صفوف أتلتيكو في المباراة، حيث سيفتقد الفريق أيضًا خدمات ثنائي الوسط رودريجو ميندوزا وبابلو باريوس بسبب إصابتين عضليّة وفي الكاحل.

ورغم القيمة الكبيرة التي يمثلها أوبلاك كأحد أفضل حراس المرمى في جيله، فإن موسو يعد بديلًا موثوقًا لفريق المدرب دييجو سيميوني، الذي يدخل مواجهة الإياب بأفضلية كبيرة بعد التقدم بفارق ثلاثة أهداف.

في المقابل، عانى توتنام من غيابات عديدة خلال تعادله مع ليفربول، إذ افتقد خدمات 13 لاعبًا، لكن المدافع ميكي فان دي فين سيعود للمشاركة بعد انتهاء إيقافه المحلي.

كما قد يتعافى كونور كالاجير من المرض في الوقت المناسب لمواجهة فريقه السابق، بينما لم يتم استبعاد كل من ديستيني أودوجي وإيف بيسوما حتى الآن.

في المقابل، من المتوقع استمرار غياب كريستيان روميرو وجواو بالينيا بسبب بروتوكول الارتجاج، بينما يغيب على المدى الطويل كل من ويلسون أودوبير، ديان كولوسيفسكي، جيمس ماديسون، رودريجو بنتانكور، محمد قدوس، لوكاس بيرجفال وبين ديفيز.