مؤتمر أربيلوا: لست الشخص المناسب لنصح جوارديولا.. وهذا موقف مبابي وبيلينجهام من المباراة

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد عن موقف كيليان مبابي وجود بيلينجهام من المشاركة ضد مانشستر سيتي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سندخل المباراة كما مباراة الذهاب، ليس لدينا هدف سوى الفوز وسنلعب بنفس التواضع والالتزام، المباراة لن تكون سهلة، وكل ما نحتاجه هو التواضع والرغبة".

وواصل "غياب مبابي؟ من الصعب التخيل أن يكون الفريق تنافسيا دون أفضل لاعب في العالم، ولكن يمكنكم رؤية أيضا جودة الفريق".

وأكمل "بيلينجهام أراد أن يأتي معنا ويساند زملاءه ولكنه لن يلعب غدا، سعيد لرؤيته يقترب من العودة لأنه سيكون أحد قادة الفريق، ومن المهم أن يتواجد، بينما مبابي جاهز وسنرى ما سيحدث غدا".

وتابع "نعلم مدى صعوبة مباراة الغد والمنافس الذي سنواجهه، إذا أردنا الفوز لا يمكننا أن نضع أي شيء في رأسنا سوى أن نلعب بمستوى عال مثل الذهاب، مع التضامن والجهد والتضحية والقدرة على التسبب لهم في الكثير من المشاكل".

وأردف "مبابي يضيف صفات مختلفة للفريق عما يقدمه لاعبون آخرون مثل براهيم دياز، هو لاعب ذكي وقادر على الحركة بين الخطوط، وأنا متشوق لعودته إلى الملعب".

وشدد "خلال الشهرين اللذين قضيتهما هنا لم أشعر بوجود أي أبقار مقدسة بالفريق، هناك لاعبون مثل فالفيردي وفينيسيوس وتشواميني حصلوا على دقائقهم بجدارة، لكنهم ليسوا فوق المساءلة، ما يفعله جميع الشباب القادمين من الأكاديمية هو تقديم مستوى عال جدا، إنهم يلعبون بشكل جيد وهم موهوبون جدا ويساهمون كثيرا، عندما يتعافى بعض اللاعبين سيكون لدي المزيد من الخيارات وآمل دائما أن نتمكن من الدفع بالتشكيل الأكثر ملاءمة".

وكشف "آخر شيء يأتي إلى تفكيري حاليا هو استمراري في الموسم القادم من عدمه، لا أفكر في الأمر، كل ما يقلقني هو مباراة الغد لنتمكن من الاستمرار في إسعاد جماهير ريال مدريد، سأتواجد هنا طالما احتاجني الفريق وسأكون سعيدا حتى يومي الأخير".

وعن عدم تدرب مانشستر سيتي قبل يوم المباراة قال: "أعتقد أنه شرح الأمر جيدا هذا الصباح، هذا ليس جديدا عليهم، إنها المباراة رقم 987 التي يقودها جوارديولا ولست الشخص المناسب لأعطيه النصيحة، هذا فريق يعرف بعضه البعض جيدا، وبإمكانهم اللعب وأعينهم مغمضة لأنهم معا منذ سنوات طويلة".

وأضاف "فالفيردي قد يلعب في أي مركز وسيلعب بشكل جيد في أي مكان، هو في أفضل حالاته ويسجل ولديه حرية في الحركة، عندما يعود بيلينجهام ومبابي علينا أن نكمل بتلك النسخة من فالفيردي".

وأتم "الهدف الذي سجله أردا جولر ضد إلتشي كان مذهلا، وذلك الصراع مع هالاند، حسنا علينا أن ندافع أمامه وكلما كان عدد اللاعبين أكثر كان أفضل، لكن أعتقد أن أردا قام بعمل جيد وسنرى إن كان بإمكاننا تكرار ذلك غدا".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد ثلاثة أهداف دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو.