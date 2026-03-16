الزمالك يقرر تعيين حسام عبد المنعم مديرا لأكاديمية النادي

الإثنين، 16 مارس 2026 - 21:20

كتب : إبراهيم رمضان

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين حسام عبد المنعم لاعب فريق الكرة السابق، في منصب المدير الفني لأكاديمية كرة القدم الرئيسية بالقلعة البيضاء.

وتواصل المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك مع حسام عبد المنعم، والتأكيد على أن النادي يقف دائمًا بجانب أبنائه، وأن الزمالك لا ينسى نجومه المخلصين الذي ساهموا في تحقيق البطولات للقلعة البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة وفقا لخطة إدارة النادي للاستفادة من نجوم الزمالك السابقين، واكتشاف أفضل المواهب المتواجدة داخل الأكاديميات، لتدعيم فرق المدرسة الأساسية "البراعم" والناشئين.

وسيبدأ حسام عبد المنعم مهام عمله في الفترة المقبلة، برفقة أيمن حفني الذي يتولى نفس المنصب أيضًا.

وسبق حسام عبد المنعم ولعب للزمالك في الفترة من 1998 وحتى 2003.

