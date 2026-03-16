استبعاد نيمار من قائمة البرازيل لمواجهتي فرنسا وكرواتيا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل يوم الإثنين، قائمة منتخب السليساو لخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي في مارس أمام فرنسا وكرواتيا.

واستمر غياب النجم نيمار عن القائمة، وذلك بعد أدائه المتواضع مع سانتوس أمام كورينثيانز يوم الأحد الماضي.

وكان اسم نيمار ضمن القائمة المبدئية لراقصي السامبا.

وكان مهاجم سانتوس قد ظهر سابقًا في قائمة أولية أخرى أعدها المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه لم يُستدعَ بعد من قبل المدرب الإيطالي.

ولم يشارك نيمار مع المنتخب منذ أكتوبر 2023 عندما تعرض لإصابة الرباط الصليبي أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم.

ولم يسبق أن استدعاه المدرب الإيطالي منذ توليه تدريب المنتخب، ما يجعل فرصه في المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026 أقل من السابق.

وشهدت القائمة عودة إندريك مهاجم أولمبيك ليون، كما تضمنت 3 لاعبين من نادي فلامنجو في الخط الدفاعي هم: أليكس ساندرو ودانيلو وليو بيريرا.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)، بينتو (النصر السعودي)، إيدرسون (فنربخشة).

الدفاع: ويسلي (روما)، أليكس ساندرو (فلامنجو)، دوجلاس سانتوس (زينيت)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جابرييل (أرسنال)، جيلسون بريمر (يوفنتوس)، دانيلو (فلامنجو)، روجير إيبانيز (أهلي جدة السعودي)، ليو بيريرا (فلامنجو).

الوسط: أندري سانتوس (تشيلسي)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، دانيلو (بوتافوجو)، فابينيو (اتحاد جدة)، جابرييل سارا (جالاتا سراي).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون)، إيجور تياجو (برينتفورد)، لويس هنريكي (زينيت)، رايان (بورنموث)، جواو بيدرو (تشيلسي)، جابرييل مارتينيلي (أرسنال)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، رافينيا (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الفرنسي يوم 26 مارس في ملعب جيليت ستاديوم بمدينة بوسطن، قبل أن يلتقي منتخب كرواتيا يوم 31 مارس على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في أورلاندو.