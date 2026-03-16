الـ 12.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات سانت إتيان
الإثنين، 16 مارس 2026 - 20:49
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب مستحقات سانت إتيان الفرنسي.
وتعد هذه القضية هي الثانية عشر للزمالك.
وألزم "فيفا" نادي الزمالك بدفع مستحقات سانت إتيان عن صفقة محمود بنتايك بقيمة نصف مليون يورو.
وانضم بنتايك معارا إلى الزمالك في صيف 2024 ثم تم تفعيل بند أحقية الشراء.
وخاض الظهير الأيسر 19 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الجاري وصنع 3 أهداف دون أن يسجل.
وإجمالا شارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 48 مباراة مع الزمالك وسجل هدفين وصنع 6 آخرين.
وتوج بنتايك مع الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد مشاركته لأول مرة مع الفريق، وأيضا كأس مصر في الموسم الماضي بعد الانتصار على بيراميدز.
نرشح لكم
