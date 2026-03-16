برناردو سيلفا: كلما سجلنا مبكرا أمام ريال مدريد كان ذلك أفضل

يؤمن برناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي بقدرة فريقه على قلب الطاولة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدما فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة.

وقال برناردو سيلفا في مؤتمر صحفي: "هذه الرياضة علمتنا أن الكثير من الأمور يمكن أن تحدث في مباراة كرة قدم، رغم أن النتيجة في مدريد كانت سيئة للغاية، لكننا سنقاتل حتى النهاية ونحن نعلم أن الأمر سيكون صعبًا".

وأضاف البرتغالي "الخصم قوي، والنتيجة لم تكن جيدة، لكن على أرضنا يمكن أن تحدث أشياء كثيرة، خاصة هنا في ملعب الاتحاد، سنحاول أن نصنع ذلك".

وأكمل "نحن نعرف ما يستطيع هذا الفريق تقديمه، لكن هذا الموسم نفتقد الاستمرارية، نعلم أننا قادرون على الوصول إلى ذلك المستوى، لكننا لم نتمكن من الحفاظ عليه لعدد كافٍ من المباريات، إذا قدمنا مستوانا غدًا، فنحن نعلم أن الأمر ممكن".

وتابع "كلما سجلنا مبكرًا كان ذلك أفضل، لكننا نعلم أيضًا أننا لا يمكن أن تهتز شباكنا، لأنه إذا حدث ذلك فستنتهي المواجهة. سنخاطر قليلًا وسنقاتل من أجل العودة بالنتيجة".

وشدد برناردو "نحن نعلم أننا قادرون على خلق الكثير من الفرص خلال فترة من 5 أو 10 أو 20 دقيقة، خاصة على أرضنا".

واستطرد "لن أقول إنهم ضعفاء، لقد فازوا علينا 3-0، لذلك لن أستخدم هذه الكلمة الآن".

وواصل "عندما عدت إلى المنزل كنت محبطًا وأردت مشاهدة المباراة، وعندما شاهدتها مرة أخرى، لم أر سببًا يجعلنا نخسر 3-0".

واستمر "النتيجة كانت أسوأ بكثير من الأداء، بالطبع هذا لا يعني شيئًا، فهذه هي كرة القدم، كل شيء يبدو وكأنه سيئ جدًا، لا أعتقد أن الأداء كان سيئًا إلى هذا الحد".

وأتم "علينا أن نؤمن بأن إرلينج هالاند سيسجل، ويجب أن نؤمن بأن دفاعنا سيمنع ريال مدريد من تحويل الفرص إلى أهداف أو أن حارسنا سيتصدى لها".

ولا يعاني سيتي من غيابات عديدة حاليا، إذ ينقصه يوشكو جفارديول وريكو لويس بسبب الإصابة.

في السياق نفسه، منح بيب جوارديولا مدرب سيتي فريقه راحة من التدريبات في اليوم السابق لمواجهة ريال مدريد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن جوارديولا ألغى المران، ليمنح اللاعب راحة في أعقاب التعادل أمام وست هام.

ونقلت الصحيفة تعليق جوارديولا للاعبين "أي شخص لا يعتقد أنه بإمكانهم قلب النتيجة أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء يجب أن يبقى في المنزل".

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يقرر فيها جوارديولا إلغاء المباراة عشية المباراة.

وسبق أن أقدم على تلك الخطوة هذا الموسم أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وحقق وقتها الفريق الفوز برباعية مقابل هدف.

وفاز مانشستر سيتي أمام دورتموند في مرحلة الدوري هذا الموسم.

وتعادل مانشستر سيتي يوم السبت، أمام وست هام يونايتد بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي.

وابتعد مانشستر سيتي عن أرسنال المتصدر بفارق 9 نقاط قبل 8 جولات من النهاية.