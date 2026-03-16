يويفا يكشف أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا.

نهائي دوري الأبطال 2025-2026 سيقام يوم 30 مايو على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

وستبدأ أسعار التذاكر من 70 يورو.

وأوضح يويفا أن الجزء الأكبر من تذاكر المباريات النهائية سيُخصص لجماهير الفرق المتأهلة إضافة إلى الجمهور العام، مع تخصيص أكثر من 40% من سعة ملعب النهائي للفئات الأقل سعرًا.

ومن المقرر أن تستمر عملية التقديم لتذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا حتى 19 مارس الجاري.

قبل توزيع التذاكر لاحقًا عبر القرعة بدلاً من نظام أسبقية الحجز أو التسعير الديناميكي الذي يُستخدم في كثير من الأحداث الرياضية الكبرى.

أما تذاكر نهائي الدوري الأوروبي في اسطنبول يوم 20 مايو فستبدأ أسعارها من 40 يورو

بينما تبدأ أسعار تذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في لايبزيج يوم 27 مايو من 25 يورو.