يويفا يكشف أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين، 16 مارس 2026 - 18:54

كتب : FilGoal

لوجو كأس دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا.

نهائي دوري الأبطال 2025-2026 سيقام يوم 30 مايو على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

وستبدأ أسعار التذاكر من 70 يورو.

مدرب تشيلسي: ريس جيمس قد يغيب لأسابيع مؤتمر جوارديولا: نحتاج لتقديم مباراة مثالية أمام ريال مدريد.. وأعرف التشكيل من الآن أثليتك: مبابي سيلعب ضد مانشستر سيتي في هذه الحالة إسبانيا تعلن مواجهة صربيا وديا بملعب فياريال.. ومصر في الانتظار

وأوضح يويفا أن الجزء الأكبر من تذاكر المباريات النهائية سيُخصص لجماهير الفرق المتأهلة إضافة إلى الجمهور العام، مع تخصيص أكثر من 40% من سعة ملعب النهائي للفئات الأقل سعرًا.

ومن المقرر أن تستمر عملية التقديم لتذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا حتى 19 مارس الجاري.

قبل توزيع التذاكر لاحقًا عبر القرعة بدلاً من نظام أسبقية الحجز أو التسعير الديناميكي الذي يُستخدم في كثير من الأحداث الرياضية الكبرى.

أما تذاكر نهائي الدوري الأوروبي في اسطنبول يوم 20 مايو فستبدأ أسعارها من 40 يورو

بينما تبدأ أسعار تذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في لايبزيج يوم 27 مايو من 25 يورو.

إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا سوبوسلاي: لا أهتم بالتسجيل.. ويجب أن نلعب بنفس الطاقة أمام سان جيرمان تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء سلوت: هدف صلاح في جالاتاسراي بعد إهدار ركلة جزاء يعكس عقليته إيدي هاو: الشوط الثاني كان صعبا ومؤلما الانتصار وحده ليس كافيا.. أتلتيكو مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة رغم الهزيمة في أبطال أوروبا صلاح يسجل ويفعل كل شيء وليفربول يتأهل برباعية في جالاتاسراي
إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا 9 ساعة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: لا أهتم بالتسجيل.. ويجب أن نلعب بنفس الطاقة أمام سان جيرمان 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: هدف صلاح في جالاتاسراي بعد إهدار ركلة جزاء يعكس عقليته 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الأهلي وسبورتنج يحسمان التأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات 9 ساعة | رياضة نسائية
إيدي هاو: الشوط الثاني كان صعبا ومؤلما 9 ساعة | الكرة الأوروبية
جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ إبراهيم الأسيوطي لاعب شباب الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن
