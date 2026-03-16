مؤتمر جوارديولا: نحتاج لتقديم مباراة مثالية أمام ريال مدريد.. وأعرف التشكيل من الآن

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه يحتاج إلى تقديم مباراة مثالية لقلب النتيجة أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدما فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة.

ويدرك جوارديولا أن قلب مثل هذا الفارق سيكون تحديًا صعبًا أمام أي فريق، خاصة أمام فريق بحجم ريال مدريد.

كل ما يلي على لسان بيب جوارديولا في التصريحات التي نشرها موقع ناديه من المؤتمر الصحفي:

"إنها مباراة كرة قدم، ويمكن أن تحدث أشياء كثيرة، هذه الرياضة علمتنا أن الكثير من الأمور يمكن أن تحدث في مباراة كرة قدم".

"علينا أن نركز ونحاول أولًا الفوز بالمباراة، ثم بعد ذلك نرى ما سيحدث".

"معظم اللاعبين جدد على هذه التجربة، ولسنا نفس المجموعة التي كانت قبل سنوات عديدة، لكن في الوقت نفسه، إنها تجربة وفرصة رائعة للمحاولة".

"أنا لست قلقًا بشأن خلق الفرص، أنا متأكد تمامًا أننا قادرون على ذلك، الأمر يتعلق بكيفية دفاعنا".

"المهمة ضخمة، تسجيل 3 أهداف ضد مدريد ليس أمرًا سهلًا، ونتيجة مباراة الذهاب ليست مثالية".

"لكن في الوقت نفسه نحن هنا، وعلى ملعب الاتحاد يمكننا دائمًا خلق أكبر قدر ممكن من الزخم مع جماهيرنا وتقديم مباراة جيدة بفضل اللاعبين الموهوبين الذين نملكهم، والدفاع بشكل جيد".

"الأمر يتعلق بوجود اللاعبين في مواقعهم المثالية، سنحاول الوصول للتسجيل والدفاع عن المساحات بشكل أفضل، نحتاج إلى مباراة مثالية في جوانب كثيرة، لمدة 90 دقيقة، سنحاول ونحاول دون أن نستسلم".

"يمكننا بالتأكيد خلق ملايين الفرص، نحن نعلم ذلك. وإذا كنا حاسمين أمام المرمى، وخاصة إذا دافعنا جيدًا، فسنظل دائمًا في المباراة".

"الريمونتادا المفضلة؟ مباراة أستون فيلا التي حققنا فيها لقب الدوري 2022، كنا متأخرين 0-2 في الدقيقة 74 وسجلنا 3 أهداف خلال 12 دقيقة".

"حققنا عودات مذهلة أخرى في هذه البطولة، لكننا خرجنا بسبب تفاصيل صغيرة كثيرة، يجب أن تكون المباراة مثالية في جوانب عديدة".

"الجماهير، قرارات الحكام، أشياء كثيرة يجب أن تسير بشكل جيد، إنها تجربة جميلة يجب أن نعيشها مرة أخرى".

"علينا أن نقدم مباراة جيدة أمام جماهيرنا، ليس هناك الكثير لنقوله الآن، إنها مباراة مثل النهائي، إنها مباراة مثالية لقلب النتيجة".

"لقد حددت التشكيل بالفعل إلى حد كبير، أعرف الفريق الذي سيبدأ أمام ريال مدريد، لدي شك واحد فقط ربما، لكن الباقي واضح".

ولا يعاني سيتي من غيابات عديدة حاليا، إذ ينقصه يوشكو جفارديول وريكو لويس بسبب الإصابة.

في السياق نفسه، منح جوارديولا فريقه راحة من التدريبات في اليوم السابق لمواجهة ريال مدريد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن جوارديولا ألغى المران، ليمنح اللاعب راحة في أعقاب التعادل أمام وست هام.

ونقلت الصحيفة تعليق جوارديولا للاعبين "أي شخص لا يعتقد أنه بإمكانهم قلب النتيجة أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء يجب أن يبقى في المنزل".

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يقرر فيها جوارديولا إلغاء المباراة عشية المباراة.

وسبق أن أقدم على تلك الخطوة هذا الموسم أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وحقق وقتها الفريق الفوز برباعية مقابل هدف.

وفاز مانشستر سيتي أمام دورتموند في مرحلة الدوري هذا الموسم.

وتعادل مانشستر سيتي يوم السبت، أمام وست هام يونايتد بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي.

وابتعد مانشستر سيتي عن أرسنال المتصدر بفارق 9 نقاط قبل 8 جولات من النهاية.