مدافع السعودية يغيب عن كأس العالم بسبب الرباط الصليبي

سيفتقد المنتخب السعودي مدافعه وليد الأحمد في نهائيات كأس العالم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أصيب وليد الأحمد، مدافع فريق القادسية بقطعٍ في الرباط الصليبي، حسبما أعلن ناديه.

وسيخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، تتحدَّد بعدها مدة غيابه وموعد عودته للمشاركة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وينفذ اللاعب الدولي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا بعد العملية، تحت إشراف الجهاز الطبي في ناديه.

وأصيب المدافع، البالغ من العمر 26 عامًا، بعد لعبةٍ مشتركةٍ مع الإنجليزي إيفان توني، مهاجم أهلي جدة.

وخاض الأحمد ست مبارياتٍ بشعار القادسية، وغاب عن واحدةٍ بسبب تلقيه أربع بطاقاتٍ صفراء.

ويعد وليد الاحمد أحد اللاعبين الذي يعتمد عليهم هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية.

إذ خاض 8 مباريات دولية مع منتخب السعودية